ترامب: لا نعتزم فرض الحجر الصحي في البلاد.. فيديو

وتابع التقرير، أن البنتاجون أفاد بأن نحو 2600 عسكري أمريكي موجودون في أوروبا ويخضعون حاليا للحجر الصحى.

وأعلنت الإدارة الأمريكية مجموعة من الإجراءات لدعم المواطنين والطلاب أثناء فترة مكافحة كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي، انفعل ترامب بعد سؤال أحد المراسلين الصحفيين المتواجدين بالقاعة.





فعندما سأل مراسل شبكة "إن بي سي" الأمريكية الرئيس ترامب عن ماذا يقول للأمريكيين ممن يعيشون في رعب، رد ترامب بانفعال على المراسل، قائلًا إن "سؤالك بشع.. أنت مراسل فظيع عليك أن تخجل من نفسك".





كما أعلن الرئيس الأمريكي تأجيل موعد تحصيل الضرائب لشهر أبريل إلى 15 يوليو، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا.





وأكد ترامب أنه يتم التنسيق مع كندا والمكسيك لوقف انتشار فيروس كورونا على الحدود.