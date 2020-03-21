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توك شو

ترامب: لا نعتزم فرض الحجر الصحي في البلاد.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 03:03 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "روسيا اليوم" تقريرا يكشف عن حقيقة اتخاذ قرار فرض الحجر الصحي في أمريكا.

وأضاف التقرير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى عزمه فرض حجر صحي بمختلف أنحاء البلاد لمواجهة كورونا.

وتابع التقرير، أن البنتاجون أفاد بأن نحو 2600 عسكري أمريكي موجودون في أوروبا ويخضعون حاليا للحجر الصحى.

وأعلنت الإدارة الأمريكية مجموعة من الإجراءات لدعم المواطنين والطلاب أثناء فترة مكافحة كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي، انفعل ترامب بعد سؤال أحد المراسلين الصحفيين المتواجدين بالقاعة.

فعندما سأل مراسل شبكة "إن بي سي" الأمريكية الرئيس ترامب عن ماذا يقول للأمريكيين ممن يعيشون في رعب، رد ترامب بانفعال على المراسل، قائلًا إن "سؤالك بشع.. أنت مراسل فظيع عليك أن تخجل من نفسك".

كما أعلن الرئيس الأمريكي تأجيل موعد تحصيل الضرائب لشهر أبريل إلى 15 يوليو، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأكد ترامب أنه يتم التنسيق مع كندا والمكسيك لوقف انتشار فيروس كورونا على الحدود.
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