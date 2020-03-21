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توك شو

تعرف على "مجموعة الأزمة" في بورسعيد لمواجهة كورونا .. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 03:06 م
محافظة بورسعيد
محافظة بورسعيد
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اسراء صبري
عبر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن امتنانه لأهالى بورسعيد، وذلك بعد التزامهم بقرارات رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام السابقة. 

وقال اللواء عادل الغضبان، أثناء مداخلة هاتفية علي برنامج "صباحك مصري" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، إن هناك أكثر من 95% من اصحاب المقاهى والمحلات التزموا بقرار مجلس الوزراء، لافتا الى وجود فئة قليلة امتنعوا عن تطبيق القرارات، ولكن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة حيالهم. 

وناشد محافظ بورسعيد ، الكل بضرورة المحافظة على أنفسهم وعلى بلادهم من الوباء، وأكمل أن الدولة تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، لذا من الواجب  عليهم الالتزام واتباع الإجراءات.

وأشار محافظ بورسعيد، إلي أن الوزارة انشأت ما يعرف بـ"مجموعة الازمة" لمواجهة  فيروس كورونا، ويقود تلك المجموعة نائب محافظ بورسعيد وأعضاء هيئة التدريس بكلية طب بورسعيد، بالإضافة الي الشباب المتطوعين، موضحا أن  "مجموعة الازمة" تتواجد فى غرف عمليات مستمرة علي مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات.
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