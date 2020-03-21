إبراهيم نور الدين يطالب المصريين بالبقاء في المنزل

طالب الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، جميع المصريين بالإقلاع عن النزول إلى الشارع إلا للضرورة القصوى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر ابراهيم نور الدين تغريدة للممثل العالمى جيت لى، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال "( جيت لى ) جاب من الاخر والله يا جماعه احنا اول العام وجميع الموظفين لديهم رصيد اجازات خمس ايام اجازة من الاحد الى الخميس تقفل معاك الجمعه والسبت الحالى والقادم يبقى تسعه ايام ان شاء الله تعدى على خير بعدها متقتيلش نفسك اهلك محتاجينك اقعد فى البيت هتموتوا" .





كانت اللجنة الطبية باتحاد الكرة أقرت عددا من التوصيات للحد من فيروس كورونا وتم إخطار الأندية بها وجاءت على النحو التالي :





1-اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .





2 - إلزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية





3- تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .





4- توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل أفراد الأجهزة الفنية والإدارية تحتوى على ( هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة وصابونة خاصة للاستخدام الشخصى لكل فرد .





5- توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كورونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات ) .





6- التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.





7- تعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .





8- تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين اشعار اخر .





9-تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد .





10- إنشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية .