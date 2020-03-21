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اقتصاد

تجنبا لتداعيات كورونا.. الغرف التجارية تطالب المواطنين بعدم التكالب على السلع واتباع التعليمات الطبية

السبت 21/مارس/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، توافر جميع السلع والمواد الغذائية بأنواعها المختلفة بالسوق، وأن هناك كميات كافية في المحال التجارية ومصانع الإنتاج سواء من السلع الأساسية أو أي سلع أخرى.

وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق التجارية مستقرة نتيجة توافر معروض السلع، وإن فترة غلق المقاهي والمطاعم والمحلات الأخرى يواكبها عمل المحال الأخرى التي تفتح أبوابها مثل محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم وبدون إغلاق، وهو ما يؤكد استقرار السوق وسير العملية التجارية في مسارها الطبيعي.

وأهاب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالمواطنين في المحافظات المختلفة ضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الطبية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا، مع مراعاة تنفيذ القرارات الحكومية التي تم صدورها من أجل الحفاظ على كل مواطن على أرض هذا الوطن الغالي.

وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع بالسوق آمن، ولذلك مطلوب عدم التكالب على أي سلعة، خاصة في ظل توافر معروض جيد من السلع المختلفة وفي جميع المناطق.

وشدد على أن مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة وغرف عملياتها في حالة انعقاد دائم لمتابعة السوق ورصد أي مستجدات قد تحدث بها، والسعي للحفاظ على استقرارها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية الأخرى.
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