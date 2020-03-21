تطبيق حظر التجوال وإغلاق المطاعم فى ألمانيا .. فيديو

قال الدكتور احمد مطالقة، استاذ الطوارئ والجراحة بالمانيا، إن معدل إصابة الاشخاص بـ فيروس كورونا بألمانيا يتجاوز الـ 10 الاف، لافتًا إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 28 حالة حتى الان.





مطالقة ، من خلال حواره عبر الهاتف المذاع على فضائية " إكسترا نيوز " أن الوضع الحالى فى المانيا بدء تطبيق قانون حظر التجوال في عدد من الولايات. وأضاف





واشار استاذ الطوارئ والجراحة ، إلى انه من يوم غد سوف يعلن فى المانيا إغلاق جميع المطاعم ، ومنذ فترة طويلة تم غلق جميع المدارس والمؤسسات الخاصة والحكومية .





وتابع استاذ الطوارئ والجراحة ، أنه بدايهً من يوم الاثنين سيذهب إلى العمل من اخذ تصريحا للنزول الى العمل مثل الاطباء والصيادلة

والاشخاص القائمون فى قطاع الاكل وقطاع المشرويات.





وأكد ان الواقع الان شبه واقعى لما قالته السيدة " أنجيلا ميركل "وهو أن اكبر تحد تواجهه المانيا منذ الحرب العالمية الثانية فيروس كورونا ، وذكرت أن نسبة الوفيات فى المانيا قد تصل الى 60 او 70 % .



