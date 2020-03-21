AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تطبيق حظر التجوال وإغلاق المطاعم فى ألمانيا .. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 03:17 م
المانيا تعلن عن حظر
المانيا تعلن عن حظر تجوال
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور احمد مطالقة، استاذ الطوارئ والجراحة بالمانيا، إن معدل إصابة الاشخاص بـ فيروس كورونا بألمانيا يتجاوز الـ 10 الاف، لافتًا إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 28 حالة حتى الان.

وأضاف مطالقة ، من خلال حواره عبر الهاتف المذاع على فضائية " إكسترا نيوز " أن الوضع الحالى فى المانيا بدء تطبيق قانون حظر التجوال في عدد من الولايات.

واشار استاذ الطوارئ والجراحة ، إلى انه من يوم غد سوف يعلن فى المانيا إغلاق جميع المطاعم ، ومنذ فترة طويلة تم غلق جميع المدارس والمؤسسات الخاصة والحكومية .

وتابع استاذ الطوارئ والجراحة ، أنه بدايهً من يوم الاثنين سيذهب إلى العمل من اخذ تصريحا للنزول الى العمل مثل الاطباء والصيادلة 
والاشخاص القائمون فى قطاع الاكل وقطاع المشرويات.

وأكد ان الواقع الان شبه واقعى لما قالته السيدة " أنجيلا ميركل "وهو أن اكبر تحد تواجهه المانيا منذ الحرب العالمية الثانية فيروس كورونا ، وذكرت أن نسبة الوفيات فى المانيا قد تصل الى 60 او 70 % .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق يعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12 ساعة .. رئيس تونس يعلن حظر التجول في البلاد بسبب كورونا

فرض حظر التجوال في تونس من 6 مساء حتى 6 صباحا بسبب كورونا

تركيا تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

تونس تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بعد المطالبة بحظر التجوال بسبب كورونا.. هل يتطلب القرار موافقة البرلمان؟

ترشيحاتنا

«صدى البلد» يكشف حقيقة حرق جثامين ضحايا كورونا

أعراض المرض قد لا تظهر.. 7 حقائق يجب معرفتها عن كورونا

الأعلى للجامعات: المنصات التعليمية الإلكترونية متاحة للطلاب مجانا

اسعار السيارات الكوري في مصر .. صور

حكم صيغة الأذان الجديدة صلوا في بيوتكم أو رحالكم ومتى تقال؟ الأزهر يحسم الجدل

الأذان والأجراس.. إيقاف مؤقت لإنقاذ الأرواح.. تعليق الصلاة بالمساجد والأزهر والكنائس لمواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهارده.. فراخ بالمرتة وكشك صعيدي وملوخية ناشفة.. والحلو: كنافة أم على

بسبب كورونا.. فيات fiat تعلن خصما جديدا على موديلاتها ..صور

اسعار السيارات الكوري في مصر .. صور