أفعالها خبيثة.. روسيا ترد بشدة على هجوم أمريكا ضدها حول تراجع أسعار النفط

كررت الولايات المتحدة مؤخرًا انتقاداتها لبيع روسيا لموارد الطاقة، واصفة أفعالها بأنها "خبيثة" وسط استمرار تراجع أسعار النفط بسبب انهيار اتفاق أوبك +.





وردا على انتقادات واشنطن، رد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف التعليقات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية حول استخدام روسيا "الضار" لموارد الطاقة الخاصة بها، واصفا إياها بـ "التلميح"، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسمع فيها موسكو مثل هذه المزاعم.





وأضاف أن الكرملين يتوقع من واشنطن أنها تعلك أو تتشدق بموضوع أسلحة الطاقة الروسية لبعض الوقت في المستقبل.









وأشار ريابكوف كذلك إلى أن الولايات المتحدة لجأت منذ فترة طويلة إلى إثارة الذعر، بما في ذلك في مجال الطاقة، للضغط على حلفائها الذين يريدون تطوير علاقاتهم مع روسيا حتى لا يفعلوا ذلك.





"يحاول الأمريكيون علانية" زرع منجم في إطار مشروع نورد ستريم 2، وقد أصدروا الآن عددًا من الاتهامات حول سياسة موسكو بشأن أسواق الطاقة وسط هذا الوضع المتقلب وانخفاض الطلب على مصادر الطاقة' قال ريابكوف.





وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية اتهم في السابق روسيا باستخدام الطاقة 'كفاعل خبيث' ، لكنه امتنع عن التعليق على إمكانية فرض عقوبات جديدة.





"نحن لا نتحدث عن العقوبات .. نحن لا نتطلع إلى عقوبات مستقبلية" وفقا لما أشار الكونجرس، فإن هناك العديد من الحالات التي استخدمت فيها روسيا الطاقة كعنصر خبيث، واستخدمتها لأغراض خبيثة.





واقترح الرئيس الأمريكي في وقت سابق أنه يمكن أن "يشارك" في المواجهة المزعومة المستمرة في السوق بين اثنين من منتجي النفط الرئيسيين، روسيا والمملكة العربية السعودية، بعد انخفاض أسعار النفط الخام إلى مستويات غير مرئية منذ عام 2003.









ولم يحدد ترامب كيف ستقوم الولايات المتحدة بذلك، وبالرغم من هذا، أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن واشنطن قد تستخدم العقوبات ضد موسكو والضغوط الدبلوماسية ضد الرياض لإجبارهما على خفض إنتاجهما اليومي من النفط.





وانخفض سعر الذهب الأسود بشكل حاد وسط مخاوف بشأن التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي - وتحديدا على الطلب على النفط.





وانخفض السعر بشكل أكبر بعد الأخبار التي تفيد بأن الأطراف في صفقة أوبك + فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء لإطالة الاتفاق.



