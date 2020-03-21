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برلمان

برلمانية: خدمات لطلاب المدارس الخاصة مقابل مصروفاتهم

السبت 21/مارس/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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أحمد أيمن

قالت النائبة ماجدة نصير، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن تعليق الدراسة بالمدارس لا يعني توقف الطلاب عن التعلم، ولا يعني أيضا توقف المدارس الخاصة عن تقديم خدمتها وأنشطتها للطلاب، مشيرة إلى أن هذه المدارس ستستغنى عن تقديم أنشطتها المباشرة لكن غير المباشرة ستظل قائمة.


جاء ذلك تعليقا على مطالب عدد كبير من أولياء أمور المدارس الخاصة بإيجاد حل لهم، حيث إنهم قاموا بدفع مصاريف المدارس الخاصة ، التي تصل في بعض المدارس إلى ٤٠ ألف بخلاف مصاريف " الباص" التي وصلت إلى ١٢ ألف جنيه في بعض المدارس.


وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المدارس الخاصة ستواصل تقديم خدمتها مقابل المصاريف المُحصلة من أولياء الأمور، في حين سيتم تخفيض المصاريف المتعلقة بالأنشطة المباشرة كـ"الباص" أو ردها إلى أولياء الأمور، لافتة إلى أن الوزير وجه باشتراك الطلاب في عمل الأبحاث كبديل عن الامتحانات بجانب تلقي الدروس عبر الإنترنت وهو ما ستقوم به المدارس الخاصة نظير المصاريف.


كما طالبت النائبة، بضرورة استغلال المصروفات أيضا في تعقيم وتطهير المدارس حتى تكون آمنة للطلاب، مشددة على أن لجنة التعليم ستحرص على تفعيل الرقابة على المدارس للتأكد من تقديم خدماتها للطلاب.

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