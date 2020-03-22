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قرارات الحكومة.. إتاحة مزيد من الوقت لتقارب أفراد الأسرة في سيناء.. واستعارة الكتب لقراءتها أيام الإجازة

الأحد 22/مارس/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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احمد صالح
  • قرارات الحكومة..
  • إتاحة مزيد من الوقت لتقارب أفراد الأسرة
  • استعارة الكتب لقراءتها أيام الإجازة
  • ابتعاد الشباب عن أجهزة المحمول التي فرضت عليهم العزلة

تختلف عادات أبناء سيناء عن باقي المحافظات، خاصة في الوادي والدلتا، ففي الوقت الذي ينشغل الكل بعمله والظروف المحيطة به، إلا أن الأمر في سيناء يختلف نسبيا، حيث تجد الزيارات قائمة ويوم الخميس يمثل ملتقي لأفراد الأسرة، خاصة في بادية سيناء، والذين يتواجدون بصفة يومية معا في ديوان الأسرة. 

وجاءت قرارات الحكومة لتؤكد التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، والتي تجتمع دوريا سواء الأسرة الواحدة أو الأسر مجتمعة.

وقالت أم أحمد، إن أفراد الأسرة يلتقون بشكل دوري معا في المنزل، وهناك تقارب بين أفرادها، بينما جاءت القرارات الأخيرة للوقاية من فيروس كورونا لتزيد مساحة الوقت بينهم، والتي يتم استثمارها في قص الحكايات والمواقف التي تدور داخل أروقة العمل وفي الحياة العامة.

وقال سالم حمدي، إن تواجد أفراد الأسرة معا أعطى مساحة كبيرة لتبادل المعلومات حول الفيروس وانتشاره في مختلف دول العالم وكيفية مواجهته، هذا إلى جانب توعية الأطفال وإرشادهم نحو كيفية التعامل مع الآخرين ومدى الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية وتجنب المخالطة مع غسيل الأيدي بشكل مستمر كإجراء احترازي.

بينما يرى محمد عاطف، أن إغلاق المقاهي جاء في مصلحة الشباب، وذلك حفاظا على صحتهم، فهي تمثل مناخا سيئا لنقل الأمراض المعدية، لذا فإنه قرر مع أصحابه اللقاء في المنزل بالتناوب والاستفادة من الوقت المتاح في التسلية والمعرفة.

وأوضحت إسراء شعبان، أن زيادة مساحة الوقت لديها أعطتها الفرصة لتكثيف القراءة في الكتب، خاصة أنها تهوى القراءة، بل تمكنت من إقناع شقيقاتها وزميلاتها بالقراءة وقامت بإهداء الكتب لهن حسب ميولهن.

واعتبرها جمال محمد فرصة لتوعية أولاده بدورهم في الحياة وأهمية العمل، إلى جانب ابتعادهم عن أجهزة المحمول لبعض الوقت، بعد أن أصبحت عادة لدى الشباب، ما تسبب في فرض العزلة بين أفراد الأسرة.

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