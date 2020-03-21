لبنانية مصابة بكورونا تصور روتينها اليومي من الحجر المنزلي.. شاهد

عرضت فضائية "الآن" مقطع فيديو عن لبنانية مصابة بكورونا تصور روتينها اليومي من الحجر المنزلي.





ووفقا للتقرير، قالت اللبنانية دنيا مسيحي، البالغة من العمر 26 عامًا، إنها تستمتع بهذه التجربة، ممارسة الانضباط واكتشاف نفسها والتأمل بمفردها في الطبيعة بالخارج، وذلك بعد أسبوعين من الحجر الصحي في المنزل مع والديها اللذين ثبتت أيضًا إصابتهما بالفيروس.





لم تكن للبنانية دنيا مسيحي هي ووالداها بحاجة إلى دخول المستشفى بعد اختبار إيجابي لـ"كوفيد-19" لأن أعراضهم كانت خفيفة، ولكن طُلب منهم البقاء في المنزل مع حفظ المسافات بينهم.





صورت دنيا روتينها اليومي لمدة يوم واحد من الاستيقاظ في الصباح وتسجيل درجة حرارة جسدها وترتيب غرفتها، إلى تناول الطعام والعمل من المنزل وقضاء الوقت بمفردها، وحافظت خريجة التصميم الجرافيكي على ابتسامة على وجهها طوال الوقت.





وقد طلب الأطباء من رانيا أن تبقى في المنزل لأطول فترة ممكنة قبل أن تكرر الاختبارات لتتمكن من الوصول إلى العالم الخارجي مرة أخرى، وفي الوقت نفسه، تعمل من المنزل وتستعد لحفل زفافها وتتابع الكتب والأفلام التي لم يكن لديها الوقت لقراءتها ومشاهدتها، في جانبٍ تراه إيجابيا من فترة الحجر الصحي وإصابتها بالوباء المستجد.



