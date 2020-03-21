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توك شو

أمين مشارك مجلس الكنائس: إغلاق تام لبعض الكنائس لمواجهة كورونا.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 04:43 م
جلس كنائس مصر
جلس كنائس مصر
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اسراء صبري
قال القس رفعت فتحى، أمين مشارك مجلس كنائس مصر، إن البلاد تمر فى هذا الوقت بأزمة وخطر غير مسبوق، لذا يجب علينا جميعًا التكاتف من أجل العبور من تلك الأزمة.

وأكد أمين مشارك مجلس كنائس مصر، أثناء مداخلتة الهاتفية على برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة"ام بي سي مصر"، علي ان مجلس كنائس مصر يعقد حاليا ليدعم كل ما صدرمن القيادات الكنائسية، حيث أصدرت الكنيسة الإنجيلية أمس أول قراراتها بوقف كل الاجتماعات بها.

وأشار إلي أن الكنيسة الكاثوليكية أوقفت كل القداسات والاجتماعات، كما ان  الكنيسة القبطية الارثوذكسية زادت من عدد القداسات منعا للتجمعات.

وأضاف القس رفعت فتحى، ان الكنائس أصبحت تتعامل مع الأفراح والجنائز بحذر شديد من حيث الإجراءات والاعداد التى يجب تواجدها.

وأوضح أمين مشارك مجلس كنائس مصر، أن عدد العاملين داخل المكاتب الادارية داخل الكنائس قل وفقا للقرارات، لافتا إلى أن الكنائس الانجيلية والكاثوليكية اصبحت مغلقة تماما.
 
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