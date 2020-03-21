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شاهد.. إسرائيل تغلق البلدة القديمة والمسجد الأقصى

السبت 21/مارس/2020 - 03:52 م
إسرائيل تغلق البلدة
إسرائيل تغلق البلدة القديمة والمسجد الأقصى
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "روسيا اليوم" تقريرا عن غلق إسرائيل البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وأضاف التقرير، أن السلطات الإسرائيلية قامت بغلق البلدة القديمة فى القدس بذرائع طبية وصحية مع إنتشار فيروس كورونا.

وأشار التقرير، إلى أنه تم قرار من إسرائيل بغلق غالبية أبواب المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه.

ورأى فيه الفلسطينيون، أنها محاولة إسرائيلية لإستغلال الوضع الراهن لمنعهم من دخول المسجد.

نقلت قناة "كان" العبرية، عن خبراء، قولهم إن "الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في إسرائيل".
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