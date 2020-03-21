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أخبار العالم

إغلاق الطرق المؤدية لمقر القيادة العامة بالخرطوم

السبت 21/مارس/2020 - 03:59 م
القوات المسلحة السودانية
القوات المسلحة السودانية
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أ ش أ
شهدت الخرطوم اليوم، السبت، إغلاقا للطرق المؤدية لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة، مع انتشار للأجهزة الأمنية تحوطا لمسيرة كان أُعلن عنها اليوم.

وقال العميد الركن عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في تصريح صحفي، إن إغلاق الطرق المؤدية للقيادة العامة يتعلق بخطة تأمين من قبل لجنة أمن ولاية الخرطوم.

وأضاف الحسن أن هناك دعوات لمسيرة اليوم، مما استدعى وجود هذه التدابير الأمنية الاحترازية، موضحا أن هذا الأمر ليس جديدا على القوات المسلحة في إطار تأمين حرم القيادة العامة.

يذكر أن الجهة الداعية لتلك المسيرة كانت ألغتها، بعد قرارات لجنة الطوارئ الصحية المعنية بمكافحة فيروس كورونا.

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