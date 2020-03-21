AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الحصبة والتدخين أبرزهم .. 6 عوامل تؤدي لـ أمراض القلب

السبت 21/مارس/2020 - 06:31 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن

لم يتوصل الباحثون إِلى معرفة أسباب الإصابة بأغلب أمراض القلب الوراثية التي تنشأ في رحم الأُم وقد تلعب الوراثة دورًا في الإصابة ببعض أمراض القلب الوراثية.

يُمكن أن يُصيب مرض القلب الخلقي أي تركيب من تراكيب القلب بما في ذلك الصمامات والحجرات وجدار الأنسجة التي تفصل بين الحجرات (الغشاء الفاصل) والشرايين.

عوامل الخطورة

قد تلعب عوامل خطورة بـيئية أو وراثية مُحددة دورًا في نشوء التشوه القلبي لديك:

·        الحصبة الألمانية: قد تؤثر إصابة والدتك بالحصبة الألمانية أثناء حملها على تطور قلبك.

·        السُّكَّري: قد تؤثر إصابة والدتك بالسُّكَّري من النمط الأول أو الثاني على تطور قلبك ولا يؤدي سكري الحمل بشكل عام إِلى زيادة خطر نشوء تشوه القلب.

·        الأدوية: يُمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية المحددة أثناء الحمل إِلى تشوهات القلب الولادية وغيرها من التشوهات الولادية، التي تتضمن أيسوترتينوين (آمنيستيم وكلارافيس وغيرهما) الذي يُستعمل لعلاج حب الشباب، والليثيوم الذي يُستعمل لعلاج اضطراب ثنائي القطب وقد يُضيف تناول المشروبات الكحولية أثناء الحمل إِلى عوامل خطورة الإصابة بتشوهات القلب.

·        الوراثة: يبدو أن مرض القلب الوراثي يسري في العائلات وهو مرتبط بالعديد من المتلازمات الوراثية فعلى سبيل المثال يُعاني الأطفال المصابين بمتلازمة داون بتشوهات القلب في أغلب الأحيان ويُمكن أن يفيد الاختبار الوراثي في الكشف عن متلازمة داون وغيرها من الاضطربات خلال مرحلة تطور الطفل.

·        التدخين: إنَّ الأُم التي تُدخن أثناء الحمل تزيد من مخاطر ولادة طفل يعاني من تشوه القلب الخلقي.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مضاعفات تصيب النساء اللاتي يحملن في فصل الشتاء.. أبرزها تسمم الحمل

رئيس مركز مجدي يعقوب: سنكشف على 80 ألف مريض كل عام عبر المركز الجديد

اليوم العالمي لمتلازمة داون 2020.. كيفية الوقاية منها عند الأطفال قبل الولادة

ترشيحاتنا

وفاة الفنان أمين سامي .. وجار تحديد موعد الجنازة

اِشغل وقتك.. تخصيص قناة لعرض الأفلام والمسرحيات على مدار الساعة

بسبب كورونا.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل بصورة لـ فاتن حمامة

شاهد.. صورة نادرة لـ والدي أحمد شوبير في حفل زفافه

الرئيس السيسي ينشر صورة والدته ويوجه رسالة لها بمناسبة عيد الأم

خائف من شيء واحد.. حسام عاشور يرحب بالانضمام الزمالك بعد جلسة مفاوضات مع سيد مرعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم مميزات شيفرولية ترافيرس 2021 chevrolet traverse .. صور

سعر ومواصفات لكزس lexus rcf 2020 في السعودية .. صور

سعر و مواصفات كيا سول 2020 kia soul في السعودية .. صور