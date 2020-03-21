الوجه الآخر لـ كورونا.. لم شمل الأسرة ومنح الموظفات إجازة العزل

تسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) فى خلق حالة من الهلع والرعب فى الشارع ولدى الأسرة المصرية وعلى الرغم من خطورته على الصحة العامة للمواطنيين والتى قد يقضى على حياة البعض إلا أنه نجح فى لم شمل الأسرة وألزم الأم والأب بالجلوس مع أبنائهم ورعايتهم وعودة التآلف والتلاحم بين أفراد الأسر المصرية والتى قد قاربت على الانقراض بسبب انشغال الأب والأم بأمور الحياة.





موقع"صدى البلد"الأخباري يرصد حالة الأسرة البحراوية بعد أن عزلها فيروس كورونا المستجد فى منزلها بالتزامن مع التدابير الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد لحماية الأسرة من عدوى فيروس كورونا المستجد ومنها تأجيل الدراسة ومنح إجازة للموظفات اللاتى ترعى أطفالًا أقل من 12 عامًا لمدة أسبوعين ،و تخفيض العمالة بالدواوين والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى إغلاق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمولات التجارية،ومثيلتها من باقى المنشآت من الساعة السابعة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين.





أشادت سحر محمد على موظفة بإجراءات الحكومة الاحترازية فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد وقالت بأن قرار جلوس المرأة العاملة التى تعول أطفال أقل من١٢سنة بالمنزل وتأجيل الدراسة وغلق المنشآت التجارية من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا جاء فى مصلحة الأسرة المصرية وإعاده لم شمل الأسرة مرة أخرى.





وأوضحت بأن الأم الموظفة والاب الموظف كانوا منغمسين فى أعمالهم الوظيفية والسعى وراء رزق أبنائهم ولم يرجعان لمنازلهم إلا بعد الساعة الثالثة عصرًا وهناك من كان يعمل بمهنة اضافية مما كان يعود بالسلب على الاسرة فعند عودة أولادهم من المدارس من لم يجدوا الأم ولا الأب خاصة أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيهات مما يؤدي إلى افتقاد الألفة والتراحم والمودة ولم شمل الأسرة.





فيما أكد سمير حمد على محاسب بأنه مع تنفيذ كافة التدابير الإحترازية لمواجهة "كورونا" لأنها لم تحافظ فقط على صحة وسلامة الأسرة المصرية بل ساعدت على عودة لم شمل الأسرة مرة أخرى وابعدتهم عن التجمعات الخارجية التى من الممكن أن تنشر العدوى إلى منازلهم .





وأشار سمير الى أن الحسنة الوحيدة اللى تسبب فيها فيروس كورونا المستجد هو جمع أفراد الأسرة بمنازلهم وعودة لم الشمل،فاصبحت جميع الأسر بمنازلها فى وقت واحد يمارسون حياتهم وابناؤهم أمام أعينهم فى أجواء إجتماعية اتحرمت منها الأسرة المصرية.





أما سعاد رجب طه مهندسة قالت إن الإجازة منحنتى وقتا كبيرا أجلس فيه مع زوجى وابنائى الأطفال ومكنتنى من مراجعة دروسهم ومتابعتهم لحظة بلحظة وجعلتنا نتناول وجبات الغذاء والعشاء فى مواعيدها وسط جو أسرى كنا محرومين منه ومنحتنى فرصة لمتابعة الأعمال المنزلية وتعقيم وتطهير المنزل أول بأول والاهتمام بنظافة اولادى أكثر.



