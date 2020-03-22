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برلمان

في اجتماع مرتقب.. تعليم البرلمان تبحث أزمة مصاريف المدارس الخاصة

الأحد 22/مارس/2020 - 06:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن

أعلن النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، عن عقد اللجنة اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لبحث أزمة مصروفات المدارس الخاصة، وذلك بحضور أصحاب المدارس وأولياء الأمور، فضلا عن مشاركة مسئولي وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أنه لا يمكن أتخاذ قرار في هذا الشأن قبل عقد جلسة استماع بحضور جميع الأطراف.


جاء ذلك تعليقا على مطالب عدد كبير من أولياء أمور المدارس الخاصة بإيجاد حل لهم، حيث أنهم دفعوا مصاريف المدارس الخاصة كلها التي تصل في بعض المدارس إلى ٤٠ ألف بخلاف مصاريف " الباص" التي وصلت إلى ١٢ ألف جنيه في بعض المدارس.


وأوضح الكومي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البرلمان سيسعى إلى بحث الأزمة باستفاضة والوصول إلى حل يرضي أولياء الأمور وفي نفس الوقت لا يضر بأصحاب هذه المدارس لأنه "ليس لهم ذنب في الأزمة"، منوها إلى أن قرار تعليق الدراسة صدر من قبل وزارة التربية والتعليم وليس أصحاب المدارس.


وأكد النائب على أهمية قرار التعليق، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، والتي تفوق أي خسائر مادية "الأهم صحة الإنسان كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي".

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