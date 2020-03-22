البلاك بورد.. مقترح برلماني لتعليم طلاب الجامعات الحكومية بنظام الأونلاين

قال الدكتور إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن المستقبل الدراسي لطلاب الجامعات الحكومية خلال الفترة المقبلة غامض ولا يمكن التنبؤ به، خاصة في ظل عدم وجود وسائل تعليم بديلة لهم عبر الإنترنت كما لا يوجد لديهم بنك معرفة كنظرائهم في التعليم الأساسي، مؤكدا أن الوضع سيتضح عقب انتهاء فترة تعليق الدراسة في 31 مارس الجاري.





وأوضح حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجامعات الخاصة والأجنبية ستعتمد على نظام التعليم عن بعد (البلاك بورد)، ولكن الجامعات الحكومية اكتفت بالرش والتعقيم واتخاذ الإجراءات الاحترازية، نظرا لعدم إمكانية اعتمادهم على نظام البلاك بورد، رغم كونه نظام معتمد عالميا لكنه غير معتمد في الجامعات الحكومية ولم يتم تدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عليه.





ونوه النائب، إلى أن الجامعة الأمريكية -التي يحاضر بها ضمن أعضاء التدريس- قامت بتفعيل العمل عن بعد، تجنبا للتجمعات ولحين الإنتهاء من فيروس كورونا، مطالبا وزارة التعليم العالي بالعمل على تطبيق نظام البلاك بورد وتفعيل التعليم عن بعد للوقاية من كورونا.

