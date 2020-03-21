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وزيرة الصناعة توضح أهم الملفات التى أدارتها منذ توليها الوزارة.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 04:35 م
نيفين جامع، وزيرة
نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة
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اسراء صبري
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك تلامسا بين عمل جهاز المشروعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبين عمل الوزارة ، لافتة إلى أن بعد توليها لوزارة الصناعة وجدت ان هناك الكثير من الملفات تدور بشكل اساسي حول التنمية والاقتصاد.

وأشارت دكتور نيفين جامع، أثناء حوارها مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة" ام بي سي مصر" إلي أنها منذ توليها وزارة الصناعة والتجارة وهى تعمل بكل  جهد، حيث انها تصل مكتبها فى تمام الساعه8 صباحا لتغادر منه فى حدود الثانية عشر بعد منتصف الليل، لافتة إلي أن عملها لا ينتهي مع خروجها من المكتب بل يستمر معها فى المنزل فى بعض الأحيان.

وأوضحت وزيرة  الصناعة والتجارة، أن فور سماعها خبر توليها الوزارة تبادرت فى ذهنها الكثير من الامور اهمها، أن توليها مثل هذا المنصب يعد تقدير من الدولة.

وأضافت نيفين جامع، أن توليها الوزارة امدها بالمزيد الرغبة في العطاء والعمل من أجل خدمة الوطن.
 
وأكدت نيفين جامع، علي أن ملف المصانع المتوقفة والمتعسرة، واحد من اصعب واهم الملفات التى عملت عليا من توليها الوزارة.
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