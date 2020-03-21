شاهد .. النجوم يحاربون فيروس كورونا بتوعية الشعب

حرص العديد من نجوم وأبطال مصر في مختلف الألعاب ، على توجيه رسالة توعية ، للوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد والذي تفشى في العالم.





شارك في حملة التوعية جيانا فاروق بطلة الكاراتيه ، وهداية ملاك لاعبة التايكوندو ، ودكتور ، حسن كمال رئيس اللجنة الطبية للجنة الأولمبية المصرية، واية ايمن بطلة السباحة البارالمبية ، وعلي زهران بطل الجمباز ، وفي الكاراتيه ايضا علي الصاوي ، ومصطفى الجمل بطل إطاحة المطرقة ، ونجم سلاح السيف محمد عامر.









وجاءت رسائل الابطال ، لتشديد التعليمات الطبية للحماية من الفيروس ، وعدم الخروج من المنزل ، وعدم الاختلاط بالناس ، وتجنب النزول في غير الضرورة ، لحماية المجتمع المصري.









واختتم الجميع رسالتهم ، بأن إذا انتصر الشعب المصري على هذا الفيروس ، سيكون الجميع هو البطل الحقيقي في المعركة، وأدوات النجاح في يد الشعب.