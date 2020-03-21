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منوعات

فيروس كورونا يهاجم طقم قاعدة غواصة نووية بريطانية .. تفاصيل

السبت 21/مارس/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت صحيفة  ديلي ميل" ان قاعدة الغواصة النووية البريطانية ترايدنت يمكن أن تكون محاصرة  بفيروس كورونا.


واوضحت الصحيفة ان قاعدة صاحبة الجلالة البحرية كلايد ، موطن الرادع النووي البريطاني في اسكتلندا ، تواجه  ما يقرب من 20 حالة إصابة محتملة حتى الآن بفيروس كورونا.


وأشارت الصحيفة إلى انه تم عزل الجنود والنساء الذين أبلغوا عن أعراض Covid-19 في غرف مغلقة مع وضوع علامات `` ممنوع الدخول '' على الأبواب.



وقال مصدر إن عدد الضحايا المحتملين موجود حاليا في "سن المراهقة المنخفضة" ، والاستعدادات جارية لانتشار المرض.


تم تحويل الطابق العلوي من مبنى Linton Block ، وهو واحد من 17 مبنى للإقامة في المرفق ، إلى وحدة حجر صحي مؤقتة وتم إغلاقه.


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