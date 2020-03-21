فيروس كورونا يهاجم طقم قاعدة غواصة نووية بريطانية .. تفاصيل

كشفت صحيفة ديلي ميل" ان قاعدة الغواصة النووية البريطانية ترايدنت يمكن أن تكون محاصرة بفيروس كورونا.





واوضحت الصحيفة ان قاعدة صاحبة الجلالة البحرية كلايد ، موطن الرادع النووي البريطاني في اسكتلندا ، تواجه ما يقرب من 20 حالة إصابة محتملة حتى الآن بفيروس كورونا.





وأشارت الصحيفة إلى انه تم عزل الجنود والنساء الذين أبلغوا عن أعراض Covid-19 في غرف مغلقة مع وضوع علامات `` ممنوع الدخول '' على الأبواب.







وقال مصدر إن عدد الضحايا المحتملين موجود حاليا في "سن المراهقة المنخفضة" ، والاستعدادات جارية لانتشار المرض.





تم تحويل الطابق العلوي من مبنى Linton Block ، وهو واحد من 17 مبنى للإقامة في المرفق ، إلى وحدة حجر صحي مؤقتة وتم إغلاقه.



