استجابة لـ صدى البلد.. القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تسحب المياه المتجمعة بمقابر الزهايرة بالدقهلية

استجابة لشكاوى المواطنين المقدمة لموقع صدى البلد، بشأن غرق مقابر قرية الزهايرة بمركز السنبلاوين بالدقهلية فى مياه الصرف الصحي.





أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ان منطقة الجبانة هي منطقة منخفضة جدًا عن مستوى الطريق، والمياه المذكورة بالشكوى هي مياه أمطار وليست صرف صحي، وقامت الشركة بسحب أغلبها أمس، كما تم عمل تطهير لخط الصرف الصحي المجاور لمنطقة الجبانة اليوم، وأشار إلى أنه تعمل سيارات الوحدة المحلية اليوم على سحب المتبقي من المياه.



