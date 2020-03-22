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محافظات

كورونا لم الشمل .. أسر الدقهلية: فرصة نقعد مع ولادنا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:04 ص
الوقاية من فيروس
الوقاية من فيروس كورونا
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همت الحسينى
أصدرت الحكومة قرارات هامة وحاسمة من أجل مكافحة ومجابهة فيروس كورونا ، ومن هذه القرارات تقسيم العمل بالمصالح الحكومية وإغلاق المطاعم والمقاهى والمحلات الساعة السابعة مما أعطى الفرصة لتجمع الأسرة وقتا أطول سويا" لم الشمل "،  وحول ذلك أعددنا هذا التقرير.


تحدث ماجد على يعمل بأحد الكافيهات، قائلا : "الواحد حاسس أنه ماشفش ولاده من زمان لأنى أحيانا بقعد بالأيام مش بشوفهم ممكن اشتغل طول اليوم عشان ازود الدخل، ووقت الليل ده بقضيه معاهم نشوف فيلم أو مسلسل نتفرج سوا عليه واقعد معاهم بعوض الفترة اللى فاتت".


وقال سعيد محمود موظف بأحد المصالح الحكومية، إن تقسيم العمل أفادهم لأنهم يمكثون فى المنزل لفترات أطول من السابق ، مضيفا :" بدل ما كنت بروح كل يوم بروح ٣ أيام بس ودى فرصة أقعد مع أهلى شوية وأقعد مع والدى ووالدتى فرصة لحد ما ربنا يزيح الغمة دى والفيروس يتقضى عليه ".


وقال سامى سعد عامل إنه فرصة كبيرة للجلوس مع أهله، والمشكلة أن أولاده أيضا لا يذهبون للدراسة وشعروا بالملل ، مضيفا : " بحس أنى قاعد متقيد وبحاول انام بدرى وأخرج بدرى أقضى يومى وأجيب احتياجاتهم قبل ما أروح".


فيما قالت منى عادل تعمل بأحد المحلات" كنت بسيب ابنى الرضيع وقت طويل عند والدتى، دلوقتى بقدر اقعد معاه اكتر وزوجى نفس الشيء بيشتغل فى فندق، فبدأنا نقعد مع بعض أكتر بس إن كان على الواحد لو هشتغل طول اليوم ومفيش فيروس كورونا هنبقى مبسوطين كفاية القلق اللى عايشنه ربنا يعديها على خير.

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