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محافظات

ألا صلوا في بيوتكم.. مساجد كفر الشيخ تلتزم بصيغة الأذان الجديدة.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 05:33 م
صدى البلد
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محمود زيدان
التزم المؤذنون في جميع مساجد كفر الشيخ، اليوم، بصيغة الأذان الجديدة، في صلاة العصر، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وردد المؤذنون "اللهُ أكبر اللهُ أكبر، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، أشهد أن لا إلهَ إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في رحالكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله".

وأكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، على تطبيق قرار وزارة الأوقاف بغلق جميع المساجد لمدة أسبوعين، في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الفقي، إن المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناءً على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية  التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا، قررت الوزارة إغلاق المساجد مؤقتًا لمدة أسبوعين.
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