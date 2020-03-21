تعرف على سيارات النجم العالمي سلمان خان

يعتبر سلمان خان من أشهر نجوم سينما بوليوود الهندية كما أنه يمتلك شعبية كبيرة في العالم التي لاقت نجاحا واسعا.

وفيما يلي نبرز أسطول السيارات التي يمتلكها نجم بوليوود...

تويوتا لاند كروزر

تصل سعرها إلى 198 ألف دولار ويمكنها السير على الأرض الوعرة

بي إم دبليو X6

تتراوح سعر هذه السيارة 78 ألف دولار ثمنها 105.700ألف دولار

مرسيدس S

يبلغ سعر مرسيدس S حوالي حوالي 149 ألف دولار أمريكي

أودي RS7

يبلغ سعرها حوالي 231 ألف دولار أمريكي

رينج روفر

من أكثر السيارات التي يعشقها سلمان خان ترينج روفر من لاند روفر والمعروفة بقوتها يبلغ سعرها 233 ألف دولار

مرسيدس AMG GL

سعرها حوالي 247 ألف دولار أمريكي

أودي Q7

يصل سعرها إلى 115 ألف دولار أمريكي

بورش كايين GTS

سيارة فارهة يبلغ سعرها 284 ألف دولار أمريكي

اقرأ أيضا

لكزس LS

سعرها مقابل 284 ألف دولار