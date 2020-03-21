تعرف على سيارات النجم العالمي سلمان خان

يعتبر سلمان خان من أشهر نجوم سينما بوليوود
الهندية كما أنه يمتلك شعبية كبيرة في العالم التي لاقت نجاحا واسعا.
وفيما يلي نبرز أسطول السيارات التي يمتلكها نجم بوليوود...
تويوتا لاند
كروزر
تصل سعرها إلى 198 ألف دولار ويمكنها السير على الأرض الوعرة
بي إم دبليو X6
تتراوح سعر هذه السيارة 78 ألف دولار ثمنها
105.700ألف دولار
مرسيدس S
يبلغ سعر مرسيدس S حوالي حوالي 149 ألف دولار أمريكي
أودي RS7
يبلغ سعرها حوالي 231 ألف دولار أمريكي
رينج روفر
من أكثر السيارات التي يعشقها سلمان خان
ترينج روفر من لاند روفر والمعروفة بقوتها يبلغ سعرها 233 ألف دولار
مرسيدس AMG GL
سعرها حوالي
247 ألف دولار أمريكي
أودي Q7
يصل سعرها إلى 115 ألف دولار أمريكي
بورش كايين GTS
سيارة فارهة يبلغ سعرها 284 ألف دولار أمريكي
بسبب كورونا.. فيات fiat تعلن خصما جديدا على موديلاتها ..صور
لكزس LS
سعرها مقابل 284 ألف دولار