البريد: خفض سعر الفائدة علي حسابات التوفير لتصبح 8.5% بدلًا من 9.25%

قال عبده علوان القائم باعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 8.5% بدلًا من 9.25% وذلك اعتبارا من ١٩ مارس ٢٠٢٠ بناء علي قرار البنك المركزي بتخفيض سعرى عائد الايداع والاقراض، وكذا تخفيض بنك الاستثمار القومي الفائدة على وديعة الهيئة لديه بمقدار ١ %.





وأـوضح عبده علوان القائم بأعمال رئيس البريد أن خفض الفائدة علي حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات بالاضافة الي انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار مما يدفع عجله التنمية ويساعد علي تعظيم المؤشرات الاقتصادية.





وأضاف رئيس البريد أن إيداعات حسابات التوفير بلغت ٢٢٠ مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير ٢٤ مليون عميل، مشيرًا الي أن إجمالى الإيداعات التي تم الوصول إليها تعكس ثقة المواطنين فى التعامل مع الهيئة القومية للبريد.



