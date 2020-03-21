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أخبار البلد

اِشغل وقتك.. تخصيص قناة لعرض الأفلام والمسرحيات على مدار الساعة

السبت 21/مارس/2020 - 05:34 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
قررت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة تامر مرسى، تحويل محتوى قناة الحياة دراما إلى أفلام ومسرحيات على مدار الساعة ابتداء من العاشرة مساء اليوم السبت.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن هذا التحول يأتى تلبية لطلب المشاهدين فى التوقيت الحالى خاصة مع بقاء المشاهد فى البيت فترات أطول التزامًا بإرشادات الدولة حصارا لفيروس كورونا المستجد وتعرض القناة مجموعة من الأفلام والمسرحيات المميزة التي تناسب العائلة المصرية.

وأضاف "صالح" أن من أهم أهداف هذا التحول هو الاحتفاء بنجوم ورموز صناعة الفنون في مصر واحياء تراثنا السينمائي والمسرحي المصري العريق وستقدم القناة أفلام تسجيلية عن صناع السينما والمسرح لتعريف الأجيال الجديدة بها كما ستقدم خريطة سينمائية ضخمة.

وبالنسبة لعشاق الدراما، تواصل المتحدة تقديم أجمل الأعمال الدرامية من خلال قنوات دي ام سي دراما واون دراما و سي بي سي دراما وتتمنى الشركة المتحدة المالكة أن تحوز تلك الانطلاقة اعجاب المشاهد المصرى.
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