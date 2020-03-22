الإسراء والمعراج .. الإفتاء تلخص الحكمة من هذه الرحلة في 5 أمور

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يمكن تلخيص الحكمة من رحلة الإسراء والمعراج في خمسة أمور، منها أنها كانت تسلية لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وسببًا في إدخال السرور على نفسه.





وأوضحت « الإفتاء » عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك حدث بعدما فقد زوجه خديجة -رضي الله تعالى عنها-، وعمَّه أبا طالب، فمن رأى قدرة الله تعالى وعظيم فضله هان عليه كل شيء، منوهة بأن بالنسبة لحكمتها، فقد جاءت رحلة الإسراء والمعراج منحة من رب العالمين.









وتابعت: بعدما لاقى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ألوانًا من المحن مع قومه؛ لتُذهب عن صدره الآلام والأحزان، وتربط على قلبه وتثبت فؤاده، فإذا كان أهل الأرض قد تَخَلَّوا عنه فإن السماء تفتح له أبوابها.





وأضافت أن ذكرى الإسراء والمعراج من المناسبات الدينية، التي قال الله تعالى عنها في كتابه العزيز: «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ» الآية 5 من سورة إبراهيم، و الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في شهر رجب جائزٌ شرعًا ولا شيء فيه ما دام لم يشتمل على محرمٍ، بل على قرآن وذكر وتذكير؛ وما نحوه من العمل الصالح من الصدقات وإطعام الطعام.



