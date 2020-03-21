إطلاق حملة لتطهير وتعقيم المنشآت وكافة القطاعات في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اطلاق حملة، غدا الاحد؛ لتطهير وتعقيم المنشآت وكافة القطاعات بالمحافظة.





وتشمل الحملة القيام بأعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشأت الحكومية والمنشأت العامة والتعليمية والمواقف ومحطات السكك الحديدية والنقل المختلفة والاماكن الدينية ودور العبادة والاحياء والمراكز والمدن والمديريات و حصر احتياجات المستشفيات واتمام كافة الاستعدادات لمواجهة أي طارئ والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة وبخاصة الاماكن العامة التى يتردد عليها المواطنين بعدد 13 مركزا وحيًّا بالمحافظة.



وتتضمن الحملة، التنبيه على نشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على جميع الجهات وذلك ضمن التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد ١٩" .





وشدد- خلال الا جتماع، الذي ترأسه، اليوم السبت؛ لمتابعة تنفيذ القرارات والاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا - على تنفيذ القرارات الوقائية ومحاسبة المقصرين والتنسيق مع كافة اجهزة الدولة بمراكز واحياء المحافظة لتنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية للإجراءات الوقائية والإحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد .





حضر الاجتماع المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والاحياء ونوابهم ومسئولى الصحة ومكافحة العدوى والطب الوقائى بمديرية الصحة ومسئولى الطب البيطرى والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحى ومديريات الخدمات ومسئولى ادارة الازمات بالمحافظة .





وأعلن محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – عن تشكيل فرق عمل تحت اشرافه المباشر وبمشاركة نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد وتقسيم المحافظة الى 3 قطاعات بمشاركة رؤساء المراكز والاحياء ومسئولى قطاعات الخدمات المختلفة لمواجهة الازمة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة فى هذا الشأن وسبل تنفيذها وتذليل كافة العقبات لاتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره والسيطرة عليه.





واستعرض المحافظ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية والإجراءات الخاصة بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم لكافة قطاعات المحافظة والمرافق والمنشات الحكومية والغير حكومية والعامة وكذا تعقيم وتطهير جميع وسائل نقل العاملين والمواقف المختلفة مشددا على توفير عدد من أجهزة قياس الحرارة بمختلف الجهات للكشف علي العاملين والمترددين عليها والالتزام بالتعليمات الصحية داخل المنشات والتعقيم والتطهير المستمر .





كما شدد المحافظ على تكثيف حملات التوعية بقرى ومراكز المحافظة وعلى مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعى من خلال المنشورات والبانرات التوعوية واللوحات الإرشادية الخاصة بالاجراءات الواجب اتخاذها للحماية من الإصابة وزيادة الوعى الصحى للعاملين والمواطنين معلنا قيامه بحملات يومية مفاجئة على كافة الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد من تنفيذ القرارات والاجراءات وخاصة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وكذا إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس,





ونوه إلى أن القرار لا يسري علي خدمات توصيل الطلبات للمنازل فضلا عن تنفيذ القرارات الصادرة أيضًا من مجلس الوزارء لمجابهة فيروس كورونا والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها فى مواعيد محددة التى أعلنها رئيس الوزراء بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وكذا غلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن وغلق الاندية الرياضية وصالات الجيم والنوادى الصحية وتعليق الانشطة المسرحية بالمسارح وقصور الثقافة وغلق الاسواق والسويقات بمختلف قرى ومراكز المحافظة.



