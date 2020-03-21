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محافظات

بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض.. انطلاق مبادرة «بحبك يا بلدي» لتطهير شوارع بورسعيد

السبت 21/مارس/2020 - 06:21 م
مبادرة بحبك يا بلدي
مبادرة بحبك يا بلدي في شوارع بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
انطلقت مبادرة شبابية عقب إصدار محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان تعليماته بتكثيف التطهير كاحتياطات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد، في جميع الأماكن ذات الكثافة العالية والأماكن الأكثر توافد والشوارع بأكملها، والعمائر السكنية والمساجد من قبل فريق عمل مكافحة ناقلات الأمراض ببورسعيد.

وشارك المهندس أسامة رخا مدير مكافحة ناقلات الأمراض ببورسعيد، والمهندسة منى من وحدة ناقلات الأمراض والجهاز المعاون بالمركز، في فعاليات مبادرة "بحبك يا بلدي" التى تسمح بتطوع الفتيات والشباب الواعي لمساعدة فى عمليات التطهير المكثف والسريع، للسيطرة على انتشار الفيروس بالمحافظة، وبمشاركة جمعية الأمين للخدمات الإجتماعية، ومجموعة رؤية الإعلامية، بالإضافة إلى تطهير جميع المساجد والمنشآت الحكومية والشوارع والحدائق والمتنزهات .

وصرح المهندس "أسامة رخا" مدير مكافحة ناقلات الأمراض ببورسعيد، بأنه على استعداد تام لتبني أي مبادرة تساهم فى حل الأزمة التي تمر بيها البلاد من جهد ومعدات وبمشاركة رجال وحدة ناقلات الأمراض بالصحة وفريق التطهير المكثف، ومتابعة عمليات التطهير اليومية لجميع أنحاء المحافظة. 

وأوضح أن وحدة ناقلات الأمراض بالصحة تباشر وفريق التطهير المكثف مهامها، للقضاء على أي احتمالية اشتباه بوجود الفيروس بالأماكن جميعها، وتواصل عمليات التطهير على قدمٍ وساق وعلى استعداد تام لتلقي اي شكاوى من المواطنين بالتوجه السريع التطهير.
بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض.. انطلاق مبادرة «بحبك يا بلدي» لتطهير شوارع بورسعيد
بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض.. انطلاق مبادرة «بحبك يا بلدي» لتطهير شوارع بورسعيد
بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض.. انطلاق مبادرة «بحبك يا بلدي» لتطهير شوارع بورسعيد
بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض.. انطلاق مبادرة «بحبك يا بلدي» لتطهير شوارع بورسعيد
بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض.. انطلاق مبادرة «بحبك يا بلدي» لتطهير شوارع بورسعيد
بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض.. انطلاق مبادرة «بحبك يا بلدي» لتطهير شوارع بورسعيد
بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض.. انطلاق مبادرة «بحبك يا بلدي» لتطهير شوارع بورسعيد
بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض.. انطلاق مبادرة «بحبك يا بلدي» لتطهير شوارع بورسعيد
بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض.. انطلاق مبادرة «بحبك يا بلدي» لتطهير شوارع بورسعيد
بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض.. انطلاق مبادرة «بحبك يا بلدي» لتطهير شوارع بورسعيد
بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض.. انطلاق مبادرة «بحبك يا بلدي» لتطهير شوارع بورسعيد
بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض.. انطلاق مبادرة «بحبك يا بلدي» لتطهير شوارع بورسعيد
بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض.. انطلاق مبادرة «بحبك يا بلدي» لتطهير شوارع بورسعيد
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