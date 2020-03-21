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تعليم

رئيس جامعة بنها : فى انتظار أى قرارات بخصوص الدراسة لتحديد الامتحانات

السبت 21/مارس/2020 - 06:07 م
رئيس جامعة بنها :
رئيس جامعة بنها : منتظرين اى قرارت بخصوص الدراسة للبت فى الا
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إبراهيم الهوارى

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها اننا منتظرون اى قرارت جديدة بخصوص تعليق الدراسة مرة اخرى او اعادة تشغيلها من جديد.

واشار السعيد فى تصريحات خاصة الى انه فى ضوء هذه القرارات سوف تحدد مصير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بشأن الغائها وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني فضلا عن تأجيل مواعيد مشاريع التخرج للطلاب بالكليات.


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وكان المجلس الأعلى للجامعات قد عقد جلسته اليوم لاستعراض الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيرو س كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، في ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.


وفي بداية الجلسة، ثمّن المجلس قرارات الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين وجميع الجهود التي تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق ذلك.


وناشد المجلس المواطنين بضرورة الالتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من انتشار العدوى، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد، موجهًا تحية تقدير وإجلال لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين وإداريين عاملين بالمستشفيات على الدور البطولي الذي يقومون به خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة الأمة.

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