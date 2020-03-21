لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم منطقة أبو سمبل الأثرية بأسوان .. صور

تواصل منطقة آثار أبو سمبل جنوب مدينة أسوان تحت إشراف الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان أعمال تطهير وتعقيم المعبد الأثرى فى فترة توقف الزيارة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة التى تتخذها وزارة السياحة والآثار لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا وحمايةً على صحة المواطنين والمترددين على المعبد.

ومن جانبه قال الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل إن أعمال التطهير شملت المنشآت الخدمية والإدارية والأرضيات الخشبية داخل المعابد بأبوسمبل، داخل معبد الملك رمسيس ومعبد زوجته نفرتاري، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بأسوان، حرصًا على سلامة وصحة الزائرين والمترددين على المعبد.

ويأتى ذلك بالتوازى مع استمرار مديرية الشئون الصحية بأسوان لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويقوم بتنفيذ هذه الجهود فرق الانتشار السريع والتى تعمل على فحص ومتابعة وتطهير من الفنادق والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية والأسواق السياحية ، وبالتوازى مع ذلك يتم عقد ندوات توعية المواطنين عن المرض وطرق الوقاية والنظافة .

كما تواصل إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شن حملات على محلات عصائر القصب لمنع تلك المحلات من استخدام الأكواب الزجاجية ذات الاستخدام المتكرر .

ويقوم مسئولو الأغذية بضبط وإعدام الزجاجات البلاستيكية غير الصحية وزجاجات المياه المعبأة التى يعاد استخدامها في تعبئة وبيع العصير.

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