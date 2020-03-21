AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم منطقة أبو سمبل الأثرية بأسوان .. صور

السبت 21/مارس/2020 - 06:13 م
تطهير وتعقيم منطقة
تطهير وتعقيم منطقة أبو سمبل الأثرية بأسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

تواصل منطقة آثار أبو سمبل جنوب مدينة أسوان تحت إشراف الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان أعمال تطهير وتعقيم المعبد الأثرى فى فترة توقف الزيارة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة التى تتخذها وزارة السياحة والآثار لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا وحمايةً على صحة المواطنين والمترددين على المعبد.

 

ومن جانبه قال الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار  أبوسمبل إن أعمال التطهير شملت المنشآت الخدمية والإدارية والأرضيات الخشبية داخل المعابد بأبوسمبل، داخل معبد الملك رمسيس ومعبد زوجته نفرتاري، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بأسوان، حرصًا على سلامة وصحة الزائرين والمترددين على المعبد.

 

ويأتى ذلك بالتوازى مع استمرار مديرية الشئون الصحية بأسوان لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

 

 ويقوم بتنفيذ هذه الجهود فرق الانتشار السريع والتى تعمل على فحص ومتابعة  وتطهير من الفنادق والبواخر السياحية  والبازارات والأماكن الأثرية والأسواق السياحية ، وبالتوازى مع ذلك يتم عقد ندوات توعية المواطنين عن المرض وطرق الوقاية والنظافة .

 

 كما تواصل إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شن حملات على محلات عصائر القصب لمنع تلك المحلات من استخدام الأكواب الزجاجية ذات الاستخدام المتكرر .

 

 ويقوم مسئولو الأغذية بضبط وإعدام الزجاجات البلاستيكية غير الصحية وزجاجات المياه المعبأة التى يعاد استخدامها في تعبئة وبيع العصير.

 

 

واقرأ أيضًا:

 

لمواجهة كورونا .. حملات تطهير وتعقيم مكثفة للأماكن السياحية بأسوان

 

لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم منطقة أبو سمبل الأثرية بأسوان .. صور
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم منطقة أبو سمبل الأثرية بأسوان .. صور
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم منطقة أبو سمبل الأثرية بأسوان .. صور
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم منطقة أبو سمبل الأثرية بأسوان .. صور
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم منطقة أبو سمبل الأثرية بأسوان .. صور
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم منطقة أبو سمبل الأثرية بأسوان .. صور
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم منطقة أبو سمبل الأثرية بأسوان .. صور
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم منطقة أبو سمبل الأثرية بأسوان .. صور
لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم منطقة أبو سمبل الأثرية بأسوان .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنمية الوعى السياحي.. مبادرة جديدة للتعريف بـ آثار أبو سمبل

مع دقات السادسة و20 دقيقة صباحا.. أنظار العالم تتجه إلى مدينة أبو سمبل السياحية لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى .. شاهد

بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور

لمواجهة كورونا.. حملات مستمرة لصحة أسوان لفحص العاملين بالقطاع السياحى بأبو سمبل .. صور

لمكافحة كورونا.. صحة أسوان تفحص الفنادق والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية

صحة أسوان تستكمل إجراءات تعقيم السائحين والبواخر النيلية.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

رسالة عاجلة من التعليم لـ أولياء الأمور بشأن تلاميذ النظام الجديد

يطبق من اليوم.. قرار جديد من الأوقاف بعد تعليق الصلاة بالمساجد

رسالة جديدة من التعليم لـ طلاب المدارس بشأن منصة edmodo

رحلة طبيبة المنوفية المصابة بكورونا من السعودية الى غرفه العزل بالعجمي

شاهد.. القوات المسلحة تعقم وتطهر الشوارع بسبب فيروس كورونا

الأوقاف تقرر إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة وغلق جميع المساجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات لكزس lexus rcf 2020 في السعودية .. صور

سعر و مواصفات كيا سول 2020 kia soul في السعودية .. صور

بكمامة غريبة.. كنزي عمرو دياب تتحدي فيروس كورونا