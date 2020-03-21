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رياضة

المحترفون في زمن كورونا .. أيقونة مصر في الشطرنج يكشف معاناته من الفيروس

السبت 21/مارس/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يعد الطبيب باسم أمين وأسطورة الشطرنج العربي والأفريقي، أيقونة مصر القارة السمراء في اللعبة، والمصنف المصري، والأفريقي الوحيد في قائمة أفضل 100 في التصنيف الدولي للعبة الشطرنج، كما أنه يحتل المركز 35 عالميًا.

و أصبح أمين ملتزما منزله مثله مثل باقي اللاعبين والمشاركين في الألعاب والأحداث الرياضية بسبب فيروس الكورونا والمنتشر حول العالم.

ويروي أمين لـ"صدى البلد" معاناته بسبب تفشي فيروس كورونا قائلا: "كنت فى تونس في الفترة من 3 إلى 13 مارس أشارك ببطولة الأندية العربية وكان المفترض أن اسافر يوم ١٣ مارس إلى ألمانيا للعب مباراتين فى الدورى الألمانى أيام ١٤ و ١٥ لكن تم تأجيل المباريات لأجل غير مسمى".

وتابع: " يوم ١٢ مارس حدثت مشكلة معي لاني حجزت بالفعل تذاكر تونس لألمانيا وطبعا من هناك إلى مصر و احتجت لكي احجز تذكرة جديدة من تونس لمصر، كما أنه كان المفترض أن أسافر للعب ٣ مباريات فى الدورى السويدى من ٢٦-٣٠ مارس".

وأضاف: "كذلك حجزت بالفعل تذاكر للسويد و تم التأجيل، إضافة إلى العديد من البطولات الدولية المفتوحة فى دول كثيرة تم تأجل كل شئ".

واختتم: "حاليًا أن ملتزم منزلي، منتظرًا عودة الفعاليات من أجل المشاركة من جديد والوضع لا ينطبق على الشطرنج فقط بل على جميع الألعاب الرياضة و الكل يتحمل الخسائر".
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