استمرار الدراسة عن بُعد في العريش.. وتحميل المناهج إلكترونيًا





أعلن الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، انه تم استخدام التعليم عن بعد online لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا .خلال فترة تعليق الدراسة والتي تستمر لمدة اسبوعين او يزيد حسب قرار المجلس الأعلي للجامعات .





وأكد أن كل عضو هيئة تدريس في كليته ، قام بتحميل المقررات الدراسية إلكترونيا على موقع الجامعة، أو موقع الكلية، وعلي الطالب متابعة الموقع أو الجروبات وتجهيز نفسه للامتحان في الأجزاء المقررة من المنهج ، سواء بالنسبة للامتحانات العملية أو الامتحانات النظرية والتي ستكون في نهاية العام .



