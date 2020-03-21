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استمرار الدراسة عن بُعد في العريش.. وتحميل المناهج إلكترونيًا

السبت 21/مارس/2020 - 06:46 م
متابعة العملية الدراسية
متابعة العملية الدراسية عن بُعد
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أعلن الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، انه تم استخدام التعليم عن بعد online لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا .خلال فترة تعليق الدراسة والتي تستمر لمدة اسبوعين او يزيد حسب قرار المجلس الأعلي للجامعات .

وأكد أن كل عضو هيئة تدريس في كليته ، قام بتحميل المقررات الدراسية إلكترونيا على موقع الجامعة، أو موقع الكلية، وعلي الطالب متابعة الموقع أو الجروبات وتجهيز نفسه للامتحان في الأجزاء المقررة من المنهج ، سواء بالنسبة للامتحانات العملية أو الامتحانات النظرية والتي ستكون في نهاية العام .

وقال النادي، إنه ستتم إضافة أسبوعين أخرين لنهاية الفصل الدراسى الثانى تعويضا عن أسبوعين الإجازة وحتى بداية الامتحانات سواء بالنسبة للمراحل او الدراسات العليا، مشيرا الى ان مجالس الكليات بالجامعة ، ستحدد مواعيد امتحانات الدراسات العليا لديها. في نهاية العام الدراسي خلال شهر يونيو المقبل ٢٠٢٠م .

ولفت الي ان مشروعات التخرج قائمة ولن يؤثر قرار الغاء امتحانات الميدتيرم علي إتمامها، مشيرا الي ان مشروعات التخرج التي يجري إعدادها من جانب طلاب الفرقة الرابعة تتم حسب طبيعة الدراسة في كل كلية ،ع والتي سيتم تقديمها في نهاية العام .

وقال النادي ، انه تم إخلاء المدن الجامعية من الطلاب وتم اجراء عمليات التعقيم المدن الجامعية والمطبخ، كما تم تعقيم المباني والمنشات التعليمية والمدرجات منذ صدور تعليمات من مجلس الوزراء و المجلس الأعلى للجامعات باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .


وقال الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب جامعة العريش انه تم تحميل المقررات الدراسية لطلاب قسم اللغة الانجليزية بكليتي التربية والأداب اليكترونيا تحقيقا لحسن سير العملية التعليمية عن بعد.


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