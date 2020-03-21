علماء ينصحون بالابتعاد الاجتماعي أغلب أيام السنة لتجنب كورونا

حذر كبار العلماء في الحكومة البريطانية من ضرورة وجود ابتعاد اجتماعي اغلب ايام السنة لمنع تفشي وباء الفيروس التاجي "كورونا" في المستشفيات.





ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، يتوقع العلماء أن السياسات الأكثر صرامة مثل إغلاق المدارس ، والعمل من المنزل وتجنب الأسرة والأصدقاء يجب أن يتم تطبيقها لمدة "نصف العام على الأقل".





ونصح العلماء من يصاب بالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة أن يكون في مكانه لبقية الوقت، وفي عزلة تصل لمدة 7 ايام.









وأفادت الصحيفة أنه تم نشر تلك التوصيات من كبار العلماء بعد يوم واحد من ادعاء رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن الأزمة يمكن أن تغير المسار في حال تفشي المرض "خلال الأسابيع الـ 12 المقبلة".