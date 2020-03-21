8 جنيهات زيادة في اسعار الذهب اليوم.. اعرف سعر عيار 21

ارتفعت سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات أول أيام الأسبوع المحدد اليوم السبت بمتوسط 8 جنيهات مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة.





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة لـ 672 جنيها بعد أن كان 665 جنيها أمس بفارق 7 جنيهات.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 نحو 768 جنيها اليوم بعد ان كان 760 جنيها أمس بفارق 8 جنيهات.





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 لنحو 567 جنيها مقابل 569.5 جنيه أمس بفارق 1.5 جنيه





وسجل الجرام الواحد من عيار 14 نحو 448 جنيها مقابل 443 جنيها أمس بفارق 5 جنيهات.





ووصل سعر اوقية الذهب 23.9 ألف جنيه وكيلو الذهب لنحو 768 ألف جنيه، والجنيه الذهب بقيمة 5376 جنيها.