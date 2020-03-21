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تعليم

رئيس جامعة بنها: رفع 85% من المحاضرات إلكترونيا للطلاب

السبت 21/مارس/2020 - 06:18 م
رئيس جامعة بنها :
رئيس جامعة بنها : رفع 85% من المحاضرات الكترونيا للطلاب
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إبراهيم الهوارى

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن منظومة التعليم عن بعد داخل الجامعة وكلياتها تسير بشكل منتظم بعد قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوعين.

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واشار السعيد الى انه تم الانتهاء من رفع 85% من محاضرات الاسبوع الأول من تعليق الدراسة الكترونيا للطلاب ورفعها على قنوات اليوتيوب الخاصة بكل كلية وكذلك مواقع اعضاء هيئة التدريس بالبوابه الالكترونيه وفقا الخطه الموضوعة من الجامعة فى هذا الشان.

واضاف السعيد ان الجامعة كانت تعمل منذ فترة على ملف التحول الرقمى واتاحة بعض المقررات الدراسية للطلاب من خلال التعليم عن بعد.

وقال رئيس الجامعة انه تم تشكيل غرفة عمليات طارئة للتعليم عن بعد برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئؤن التعليم والطلاب وعضوية خبراء تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمتابعة العملية التعليمية، وذلك فى ضوء توقف الدراسه بسبب فيروس كورونا المستجد.

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