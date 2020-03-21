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فن

أصالة: أرجوكم التزموا بمنازلكم من أجل أحبتكم

السبت 21/مارس/2020 - 06:34 م
صدى البلد
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شروق حمدى
علقت الفنانة أصالة على أزمة فيروس كورونا بتغريدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر". 

وقالت أصالة من خلال تغريدتها " أعتذر على تأخيري برسالتي هذه.. أرجوكم التزموا بمنازلكم ، منّ أجل أحبّتكم وأهلكم".

وأضافت أصالة "التزموا بيوتكم ، أيّامًا سيكون لنا فيها ذكريات طيّبه مع أولادنا ، وستمضي وسنكون بحال أفضل بإذن الله".

وأعلنت عن مشاركتها في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم ، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.

ونشرت أصالة فيديو عبر حسابها على «انستجرام» قالت خلاله: «أنا قبلت التحدي يا عمرو يوسف و هتولي ٥٠ أسرة الشهر دا".

من جهة أخرى، حققت أغنية أصالة الجديدة "شامخ" حتى الآن 8 ملايين و805 آلاف مشاهدة عبر يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحها. 
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