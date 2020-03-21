أصالة: أرجوكم التزموا بمنازلكم من أجل أحبتكم

علقت الفنانة أصالة على أزمة فيروس كورونا بتغريدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".
وقالت أصالة من خلال تغريدتها " أعتذر على تأخيري برسالتي هذه.. أرجوكم التزموا بمنازلكم ، منّ أجل أحبّتكم وأهلكم".
وأضافت أصالة "التزموا بيوتكم ، أيّامًا سيكون لنا فيها ذكريات طيّبه مع أولادنا ، وستمضي وسنكون بحال أفضل بإذن الله".
أعتذر على تأخيري برسالتي هذه.. أرجوكم التزموا بمنازلكم ، منّ أجل أحبّتكم وأهلكم ، التزموا بيوتكم ، أيّامًا سيكون لنا فيها ذكريات طيّبه مع أولادنا ، وستمضي وسنكون بحال أفضل بإذن الله🙏🏻— Assala (@AssalaOfficial) March 21, 2020