أصالة: أرجوكم التزموا بمنازلكم من أجل أحبتكم





وقالت أصالة من خلال تغريدتها " أعتذر على تأخيري برسالتي هذه.. أرجوكم التزموا بمنازلكم ، منّ أجل أحبّتكم وأهلكم".





وأضافت أصالة "التزموا بيوتكم ، أيّامًا سيكون لنا فيها ذكريات طيّبه مع أولادنا ، وستمضي وسنكون بحال أفضل بإذن الله".





وأعلنت عن مشاركتها في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم ، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.

ونشرت أصالة فيديو عبر حسابها على «انستجرام» قالت خلاله: «أنا قبلت التحدي يا عمرو يوسف و هتولي ٥٠ أسرة الشهر دا".

من جهة أخرى، حققت أغنية أصالة الجديدة "شامخ" حتى الآن 8 ملايين و805 آلاف مشاهدة عبر يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحها.

أعتذر على تأخيري برسالتي هذه.. أرجوكم التزموا بمنازلكم ، منّ أجل أحبّتكم وأهلكم ، التزموا بيوتكم ، أيّامًا سيكون لنا فيها ذكريات طيّبه مع أولادنا ، وستمضي وسنكون بحال أفضل بإذن الله🙏🏻 — Assala (@AssalaOfficial) March 21, 2020

علقت الفنانة أصالة على أزمة فيروس كورونا بتغريدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".