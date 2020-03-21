كيف تغلبت السودان على نقص المعقمات.. فيديو

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا، بعنوان "كيف واجهت السودان نقص معقمات اليدين والأسطح؟"





وأشار التقرير إلي حديث منظمة الصحة العالمية عن استعداد دول جنوب افريقيا لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد التقرير أن السودان تعمل الان على قدم وساق لمكافحة وباء كورونا، حيث قام الصيادلة بالسودان بتركيب معقمات للايدي والاسطح، وذلك وفقا لمعايير منظمة الصحه.





واوضح التقرير أن هناك شركات تعمل على توزيع المعقمات مجانا على الاحياء الفقيرة فى السودان.



