AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كيف تغلبت السودان على نقص المعقمات.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 06:30 م
السودان
السودان
Advertisements
اسراء صبري
عرضت فضائية "العربية"، تقريرا، بعنوان "كيف واجهت السودان نقص معقمات اليدين والأسطح؟"

وأشار التقرير إلي حديث منظمة الصحة العالمية عن استعداد دول جنوب افريقيا لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد التقرير أن السودان تعمل الان على قدم وساق لمكافحة وباء كورونا، حيث قام الصيادلة بالسودان بتركيب معقمات للايدي والاسطح، وذلك وفقا لمعايير منظمة الصحه.

واوضح التقرير أن هناك شركات تعمل على توزيع المعقمات مجانا على الاحياء الفقيرة فى السودان.

وبادر الجميع بالتضحية وتوفير المعقمات للجميع فى ظل الاوضاع المالية هناك، وذلك بالرغم من اكتشاف حالة كورونا واحدة بالسودان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"وباء عالمي".. منظمة الصحة:استعدادات لمواجهة كورونا..فيديو

للوقاية من كورونا.. برلماني يطالب بإلغاء موالد كبار الشيوخ وآل البيت

البرلمان يرفض إلغاء موالد آل البيت بسبب كورونا

جامعة عين شمس تنظم حملة لتطهير وتعقيم مبانيها ومرافقها ضد فيروس كورونا

انتبه .. معقم اليدين لا يقتل فيروس كورونا

فيديوجراف .. طريقة تحضير محلول معقم في المنزل للوقاية من كورونا

ترشيحاتنا

تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات بسبب كورونا

قتلها على فراش الزوجية .. عبد الرحمن خنق مراته وسلم نفسه للشرطة بالدقهلية

اِشغل وقتك.. تخصيص قناة لعرض الأفلام والمسرحيات على مدار الساعة

تغنيك عن النزول من البيت.. أشياء يمكنك تخزينها أثناء تفشي فيروس كورونا

546 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في إيطاليا

خطافة رجالة.. ريهام حجاج تفتح النار على متابعة لها بسبب ياسمين عبد العزيز..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم مميزات شيفرولية ترافيرس 2021 chevrolet traverse .. صور

سعر ومواصفات لكزس lexus rcf 2020 في السعودية .. صور

سعر و مواصفات كيا سول 2020 kia soul في السعودية .. صور