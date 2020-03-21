المستشار سُليمان عبد الغفار يكتب: "نجيب محفوظ" لم يَعِشْ إلا "نصف يوم"!!!

• في مجموعته القصصية بعنوان "الفجر الكاذب" .. يُقدم لنا رائد الرواية العربية "نجيب محفوظ" رؤيته الإبداعية لرحلة الحياة في أقصوصة رائعة – غاية في القِصَر – فلا تشغل سوى صفحتين، أسماها "نصف يوم" أوجز خلالها بعبقريته مغزى حياة الإنسان، وكيف أنها لا تتعدى في حقيقتها – طالت أم قَصُرَت – "نصف اليوم".





... تبدأ الأقصوصة بخروج تلميذ ممسكًا بيد والده في أول عهده بالمدرسة مُودعًا حياة الرَغَد في بيته الحميم، الذي هو عنده بمثابة "جنة المأوى" التي أُخْرِجَ منها "آدم وحواء" في بداية الخلق، ولا مجال للعودة إليها مُجَددًا قبل اجتياز "اختبار الحياة" على الأرض بنجاح – ولكم كانت خشيته مشوبة بالخوف والقلق من ذلك العالم المجهول المُقبل عليه، والقابع في مبنى كبير متعدد الطوابق عند نهاية الشارع بأسواره المهيبة العالية،... طمأنه والده لتهدأ نفسه، مُطالبًا إياه أن يكون رجلًا نافعًا لمجتمعه على غرار ما سبقه من أشقاء، ومؤكدًا له أن حياته الحقيقية إنما تبدأ اليوم، ووعده أن يكون في انتظاره وقت المغادرة.





• ... استقبلت مديرة المدرسة ومساعدوها (الأولاد والبنات) بالترحاب في بيتهم الجديد، وطالبتهم بتجفيف الدموع واستقبال الحياة بالبهجة والفرح – لم يكن يتصور أن تكون "المدرسة" التي اعتبرها كاتبنا المُبْدِع بمثابة "الدنيا" ورحلة الإنسان فيها – بكل هذا الثراء – حيث صَادَقَ قلبه من صَادَق من الصبيان، وعشق من عشق من البنات – بينما لم يخلو الأمر من منغصات وأحزان – في غضون ذلك تعرف على ما فيها من تناقُض وتضاد، بصورةٍ أذهلته – "... ما بين محبةٍ وعداوة، ... وصدقٍ ورياء، ... وقسوةٍ ورحمة، ... وثراءٍ وفاقة، ... وعدالةٍ وظُلم، ... وقُدرةٍ وعجز، ... وأمانٍ وخوف..." - ... وكيف أن أحوال من عرفهم وخالطهم سرعان ما تتغير وتتبدل، "... فمن تنافُر وصدود إلى تآلف وتواصُل، ... ومن تفانٍ وامتنان إلى غَدْرٍ ونُكران، ... ومن غيابٍ ولهفة إلى حضورٍ واغترابْ...".





• ... في موعد الإنصراف وَدَّعَ من عَرَف من أصدقاء، مُنْتَظرًا والده الذي لم يأتِ كما وَعَدْ، ... وعندما اشتد عليه القلق بدأ السير، ليُبدي دهشته واستنكاره لما طرأ على المباني والطرقات، وهَالَهُ ما جرى من تغيير مشوب بالفوضى والقُبح، ولم تُفلح محاولته عبور الطريق من شدة تَدافُع الناس، واندفاع سَيْل السيارات دون توقف، وبعد أن طالت وقفته – اقترب منه صبيٌ صغير ليأخذ بيده في شهامة وهو يقول: "دعني أوصلك يا حاج".





• ... وإذا كان الناس على يقين بأن فراق الحياة بالموت هو المآل المنتظر – فإن ما يرجونه من عودةٍ إلى "جنة الخُلد" مرهونٌ بما قدموه من أعمال في حياتهم الُدنيا، وما يلقونه من جزاءٍ يوم الحساب – وليست هناك فُرصةً أخرى لإعادة الاختبار أو تبديل الدرجات – سوى عفو الله ورحمته لمن أرادَ من العباد.



