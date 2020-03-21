الجيش الليبي يرحب بوقف إطلاق النار للتركيز على مواجهة كورونا

أعلن الجيش الوطني الليبي ترحيبه بالدعوة لوقف القتال لأغراض إنسانية، وذلك للتركيز على مواجهة فيروس كورونا.





وقال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري "نرحب بكل الجهود التي تضمن تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وطرد المرتزقة من ليبيا".





وأعلن الجيش الليبي التزامه بوقف القتال طالما التزمت به بقية الأطراف.





وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت على ضرورة وقفت العمليات القتالية في ليبيا، وذلك لإعطاء أولوية عاجلة لصحة الشعب الليبي من أجل مواجهة فيروس كورونا.



