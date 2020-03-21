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أخبار العالم

الجيش الليبي يرحب بوقف إطلاق النار للتركيز على مواجهة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 06:47 م
الجيش الليبي يرحب
الجيش الليبي يرحب بوقف إطلاق النار للتركيز على مواجهة كورونا
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قسم الخارجي
أعلن الجيش الوطني الليبي ترحيبه بالدعوة لوقف القتال لأغراض إنسانية، وذلك للتركيز على مواجهة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري "نرحب بكل الجهود التي تضمن تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وطرد المرتزقة من ليبيا".

وأعلن الجيش الليبي التزامه  بوقف القتال طالما التزمت به بقية الأطراف.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت على ضرورة وقفت العمليات القتالية في ليبيا، وذلك لإعطاء أولوية عاجلة لصحة الشعب الليبي من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم نحو 11 ألف حالة وفاة، بينما أصيب 250 ألف شخص على مستوى العالم بالفيروس القاتل.
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