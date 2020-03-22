AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ما أحوجنا إليها اليوم.. علي جمعة: في اجتماع الإسراء والمعراج كل الأنبياء أقروا 7 أمور

الأحد 22/مارس/2020 - 02:01 ص
الإسراء والمعراج
الإسراء والمعراج .. الدكتور علي جمعة المفتي السابق
Advertisements
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك قضية تجلت في الإسراء والمعراج معًا، وهي اجتماع الرسول -صلى الله عليه وسلم- بإخوانه من رسل الله وأنبيائه في طريق صعوده إلى سدرة المنتهى.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن في هذا تأكيد على وحدة الرسالة التي أرسلوا بها جميعا إلى أهل الأرض، وهي نشر عقيدة التوحيد وتحرير البشرية من نير عبودية العباد إلى شرف عبودية رب العباد وحده لا شريك له، وبالنظر إلى حوار خاتم الأنبياء والمرسلين مع إخوانه من الأنبياء نجدهم قد أقروا بنبوته -صلى الله عليه وسلم- إيمانًا منهم.

وأضاف: وحرصًا على إتمام هذه الرسالة التي جمعتهم في سلسلة واحدة وهدف واحد ، إذ مصدرها من الله، وهدفها التحقق بمراد الله ، وغايتها الوصول إلى مرضاة الله ، فالأنبياء جميعا إخوة فيما بينهم ، كل منهم يؤدي دوره الذي أنيط به ، ويكمل شريعة الله بما يتفق والزمان والحال الذي أرسل فيه .

وتابع: حتى أتى النبي الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- ليكون اللبنة الأخيرة في هذا البناء الرباني، والكلمة الأخيرة في خطاب الله للعالمين، وقد أظهرت حادثة الإسراء والمعراج حالة الحب والاحترام والتوقير بين الأنبياء جميعًا، وأنه لا اختلاف بينهم في أصول دينهم، وأن همهم واحد وغايتهم واحدة، وهي عبادة الله وعمارة الأرض، وتزكية النفس، والأخذ بيد الإنسان من ظلمات الجهل إلى نور العلم والرحمة والهداية، وهو أحوج ما تكون البشرية إليه اليوم ، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يعود كل أصحاب دين إلى ما كان عليه نبيهم من صلاح وقيم وإرساء الحب والاحترام بين أتباع الأنبياء جميعًا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معًا ؟ كيف حدثت المعجزة

تاريخ الإسراء والمعراج.. 11 قولاً للعلماء.. لا يعرفها كثيرون

مشاهد ليلة الإسراء والمعراج .. رحلة العجائب في السموات السبع

الدكتورة رشا عبدالله تكتب: الإسراء والمعراج مكافأة ربانية

حكم صيام الإسراء والمعراج.. الإفتاء توضح

صيام الاسراء والمعراج.. الإفتاء توضح حكم صومه

ترشيحاتنا

أول محافظة تغلق الأسواق الشعبية لمدة أسبوعين | شاهد

هل ينتقل طلاب الجامعات للمراحل التالية دون امتحانات.. الوزير يجيب

وزير الموارد المائية: لدينا عدة سيناريوهات للتعامل مع أزمة سد النهضة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2020.. لحفظ النفس والأهل و الخلاص من الوباء والبلاء

برلماني يكشف سبب تعيين الرئيس السيسي مستشارا صحيا.. تفاصيل

سيف زاهر: شريف اكرامي انتقل لـ بيراميدز رسميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواجيز يتحدون كورونا باللعب والمرح.. شاهد مقطع مثير للإعجاب

والدة كندة علوش تشعل السوشيال ميديا بجمالها الأخاذ .. صور

بالصور.. حيلة عروسين بعد إلغاء زفافهما بسبب كورونا