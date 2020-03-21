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محافظات

مصانع استثمار بورسعيد تقرر وقف عمالة دمياط والدقهلية بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 11:37 م
مصانع استثمار بورسعيد
مصانع استثمار بورسعيد
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محمد الغزاوى
أعلن مجدى كمال مدير جمعية المستثمرين في بورسعيد، عن صدور قرار من مجلس إدارة الجمعية بالتنسيق مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأصحاب المصانع بالمنطقة العامة للاستثمار والمنطقة الصناعية، بمنح جميع العمالة الوافدة من دمياط والدقهلية والتى ظهرت بهما حالات إصابة بفيروس كورونا إجازة في المنطقة الحرة العامة الاستثمارية مدفوعة الأجر.

كانت المنطقة الحرة أصدرت قرارا منذ أيام بوقف قدوم عمالة دكرنس وبلقاس عقب ظهور حالات إيجابية بهم أعلنتها الصحة المصرية.

وقال كمال أن تلك الخطوة تأتي فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها بورسعيد تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد كمال أنه سوف يتحمل أصحاب المصانع الراتب التأميني للعاملين المغتربين ويتحمل صندوق طوارئ القوى العاملة استكمال باقى الراتب.

ولفت كمال إلى استمرار استقبال مصانع المنطقة للعمالة الوافدة من المحافظات المجاورة بإجمالي 7500 عامل.

وقال كمال  إن المنطقة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية وقياس درجة حرارة العاملين داخل المصانع وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية.

وحول تأثير انتشار كورونا بدولة الصين على واردات المصانع من مستلزمات الإنتاج والاكسسوارات، أكد كمال تأجيل المصدرين الصينيين للعديد من الطلبيات الخاصة بالمصانع كما امتد التأثير إلى دول أوروبا وأمريكا التى قامت بإلغاء العديد من أوامر طلبها لمنتجات مصانع المنطقة من الملابس الجاهزة.

وأضاف كمال  أنه فى حالة استمرار الوضع سيؤدي ذلك إلى تراجع معدلات تصدير المصانع لدول العالم، فيما نفي تعديل مواعيد العمل بمصانع المنطقة إلا فى حالة الطوارئ كفرض حظر التجوال.

وأشار مدير جمعية المستثمرين ببورسعيد إلى أن مجلس إدارة الجمعية من المستثمرين وأصحاب المصانع اتفقوا على تصعيد الإجراءات الوقائية فى حالة تفاقم تداعيات فيروس كورونا .

ولفت كمال أن المنطقة الحرة العامة ببورسعيد تحتل المرتبة الأولى على مستوى المناطق الحرة التسعة بأنحاء مصر، حيث تصدر ما يمثل ٤١٪ من إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

واشار مدير جمعية المستثمرين الي ان إجمالى صادرات المنطقة الحرة ببورسعيد يبلغ ١٢٠٦٨٢٩٠٠٠ دولار خارجى ومحلى(مليار ومائتان وستة وثمانمائة وتسعة وعشرون دولار)

ونوه كمال الي ان صادرات المنطقة الحرة العامة الاستثمارية ببورسعيد بلغت  مليار دولار عام 2018  فيما بلغت صادراتها من الملابس الجاهزة 330 مليون دولار للسوق الخارجي، من إجمالى 45 مشروعا صناعيا عاما وخاصا. 

واكد كمال  أن عدد المشروعات التخزينية بالمنطقة تبلغ 17 مشروعا، و٢٠ مشروعا خدميا، ويبلغ حجم العمالة بالمنطقة 40 ألف عامل، فيما تبلغ حجم الواردات من السوق المحلى لمصانع المنطقة 147 مليون دولار، ويبلغ حجم صادرات السوق المحلى 104 ملايين دولار، وويبلغ حجم رؤؤس الأموال بالمنطقة 375 مليون دولار عامه ومليار دولار للمشروعات. 
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