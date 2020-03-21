ضبط ١٥٠٠ كمامة غير مطابقة للمواصفات بأسيوط

شن فرع جهاز حماية المستهلك بأسيوط بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابية الإدارية والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة حملات مكثفة على المحال التجارية ومراكز المستلزمات الطبية و الصيدليات اليوم السبت.





وقال اللواء محمد عاطف القليوبى مدير جهاز حماية المستهلك بأسيوط انه تم خلال الحملات اليومية ضبط ١٥٠٠ كمامة غير مطابقة وأخرى مجهولة المصدر كما تم ضبط أعداد امتنع مسئولو الصيدليات عن بيعها للجمهو ر .





كما ضبطت الحملة إعدادا كبيرة من القفازات الممتنع عن بيعها وكذلك مواد مخدرة مدرجة ضمن الجداول ويتم بيعها دون روشتة طبيب وبأعلي من سعرها الحقيقي.



