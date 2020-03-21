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محافظات

ضبط ١٥٠٠ كمامة غير مطابقة للمواصفات بأسيوط

السبت 21/مارس/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
شن فرع جهاز حماية المستهلك بأسيوط بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابية الإدارية والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة حملات مكثفة على المحال التجارية ومراكز المستلزمات الطبية و الصيدليات اليوم السبت.

وقال اللواء محمد عاطف القليوبى مدير جهاز حماية المستهلك بأسيوط انه تم خلال الحملات اليومية ضبط ١٥٠٠ كمامة غير مطابقة وأخرى مجهولة المصدر كما تم ضبط أعداد امتنع مسئولو الصيدليات عن بيعها للجمهور .

كما ضبطت الحملة إعدادا كبيرة من القفازات الممتنع عن بيعها وكذلك مواد مخدرة مدرجة ضمن الجداول ويتم بيعها دون روشتة طبيب وبأعلي من سعرها الحقيقي.

وأكد مدير الجهاز ان التفتيش الصيدلي حرر امس في حملات مشابهة بالتعاون مع الجهاز بفرع أسيوط اكثر من ٣٠ محضر جنح امن دولة طوارئ بالتنسيق مع الرقابة الادارية ومباحث التموين للصيدليات التي تحتكر سلعا طبية والمخالفة والتي تعرس للجمهور منتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات.
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