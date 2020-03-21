قرارات إدارية للحد من المخالطة للوقاية من فيروس كورونا في سيناء

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اتخذت محافظة شمال سيناء قرارات جديدة فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " ، وللحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس بتقليل الاختلاط والتجمعات بين المواطنين .حيث قرر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، مايلي:... منع إقامة حفلات الأفراح وسرادقات العزاء في دور المناسبات، مع اقتصار العزاء على تشييع الجنازة حتى نهاية شهر مارس الجارى... حظر تشغيل النوادى والصالات المخصصة للأفراح وغيرها من المناسبات سواء التابعة للمصالح الحكومية أو الفنادق أو القاعات الخاصة ...منع إقامة الفعاليات التى تنظمها مجالس المدن ووحدات الجهاز الإداري مع إحالة المخالفين للمساءلة القانونية...إغلاق المنشآت التى تخالف توقيت الإغلاق المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء مثل الكافيتريات والمطاعم والمقاهى والكافيهات والملاهى والنوادى الليلية وغيرها، وتشميعها على الفور وتحرير محضر وغرامة رادعة... تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المرفق الاسعاف في مدينة العريش لمتابعة أية بلاغات من المواطنين ... توزيع جميع مستلزمات الحماية من العدوى على جميع سيارات الإسعاف " بدل واقية ، ماسكات ، قفازات ، أقراص كلور ، بوت بلاستيك ، نظارات واقيه "، وكمامات على جميع العاملين في المرفق...تطهير وتعقيم جميع المكاتب في مرفق الإسعاف إلى جانب التهوية الجيدة للمبنى مع النظافة والتطهير اليومى لنقاط الإسعاف والسيارات باستخدام المواد المطهرة...تخصيص 10 سيارات اسعاف مجهزة ومعقمة لاستقبال والتعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى العزل في مدينة بئر العبد... عدم تلقى شكاوي المواطنين ورقيًا، ضمن الإجراءات التى تتخذها مديرية التضامن الاجتماعي للوقاية من الفيروس... الاقتصار على تقديم الشكاوى على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مجلس الوزراء والخط الساخن أو على تليفونات المديرية .