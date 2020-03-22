شكرا كورونا.. أهالى القليوبية: الفيروس جمع الحبايب من جديد

"نعيش أزمة حقيقية وربنا يعديها على خير، ولابد أن نتبع الإجراءات التى أعلنتها وزارة الصحة والأجهزة المختصة لكي نستطيع مواجهة فيروس كورونا، اللى قدر يجمع لم شمل الأسر المصرية من جديد"، بهذه الكلمات بدأ عدد من أهالى القليوبية حديثهم لـ "صدى البلد".

وقالت "وفاء. م"، مدرسة، متزوجة منذ 15 عاما، ولديها 3 أطفال: "أخرج يوميا للذهاب إلى العمل ثم أعود فى منتصف النهار لتجهيز وإعداد احتياجات المنزل ثم أنتظر زوجي لحين عودته من العمل للغداء وينزل بعد المغرب من المنزل للخروج مع أصحابه والجلوس على المقاهى، أعباء الحياة كثيرة وكل واحد مشغول وما فيش حد فاضى يسأل على حد ولا يقعد مع حد، رغم أننا ندعو الله أن يمحو هذه الأزمة إلا أن أفضل حاجة فيها أنها أعادت الأسرة المصرية والبيت المصرى إلى طبيعته مرة أخرى، حيث يجلس الأب وسط أبنائه والأم مع أطفالهما".

وقالت "ريهام. ع"، ربة منزل: "كورونا قعدنا كلنا مع بعض من تانى، كل واحد قاعد مع عياله وفى بيته، زوجي كان دائم الخروج للجلوس على المقاهى، خاصة فى الليل، أما الآن فالكل قاعد فى بيته بعد الساعة 7 مساءً ومحدش بيخرج إلا للضرورة فقط".

وأكد "محمد. أ"، موظف: "كورونا قعدنا كلنا فى البيوت بعد تقسيم إجازات العاملين فى الدولة، أقضى وقتي فى النزول صباحا لشراء بعض الاحتياجات لأعود وأجلس مع أولادي فى المنزل حتى موعد الغداء لأنام بعدها وأقضى باقى اليوم مع أسرتي أمام التليفزيون".

كان عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حذر من إقامة الأسواق والسويقات الأسبوعية بجميع أنحاء المحافظة بصفة مؤقتة، وجوه بغلق جميع المراكز التعليمية، ولمدة أسبوعين من هذا التاريخ، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للوقاية من فيورس كورونا المستجد.

كما يحظر استخدام الشيشة فى المحال العامة بكل صورها (المقاهى- الكافتيريات - الكافيهات) بنطاق المحافظة بصفة مؤقتة ولمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد فى حالة الضرورة، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة فى حينه حيال المخالفين، مع غلق جميع المحال المخالفة مؤقتا طول فترة سريان الحظر.

وناشد المحافظ أبناء المحافظة البعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية.