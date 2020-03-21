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مرأة

إزاي تتصرف لو نسيت تجيب هدية في عيد الأم

السبت 21/مارس/2020 - 07:34 م
ازاي تتصرف لو نسيت
ازاي تتصرف لو نسيت تجيب هدية في عيد الأم
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اسماء محمد
قال الدكتور محمد هاني، استشاري نفسي وعلاقات أسرية، إن الاحتواء النفسي والطبطبة واهم شيء تحتاجه الام  طوال العام وليس في يوم عيد الام فقط ولكن تحتاج الامهات للشعور بحب وحنان ابنائها في هذا اليوم خاصة أنه معترف بيه بشكل رسمي للاحتفال بعيد الام ولذلك يترك اثرا عند الام ويرفع الحالة المعنوية عندها جدا.

وأضاف "هاني"في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ماتحسسهاش بالغربة اهم شيء انها تحس انها خلفت فمتنساش امك أو تخلي الظروف اللي انت فيها تنسيك أمك .. القصة في الاحساس اكثر من الهدية في عيد الأم.

وأشار "هاني" إلي ان الامهات بحاجة للدعم النفسي خاصة في الأعمار المتقدمة في ظل حالة الخوف والرعب التي تسود المجتمع نتيجة لانتشار كورونا خاصة أنه يهدد كبار السن وهن معرضات له ، بالاضافة الى خوفهن على أولادهن.

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