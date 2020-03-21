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مرأة

بـ الكرانيش والشيفون .. شاهد هند رضا بإطلالة ساحرة مع والدتها

السبت 21/مارس/2020 - 07:51 م
هند رضا
هند رضا
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حياة عبد العزيز
نشرت الإعلامية والفنانة هند رضا صورة جديدة لها برفقة والدتها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قائلة "إلى أجمل وأحن قلب كل سنة وانتي طيبة يا ماما بحب قد الدنيا".

وتألقت هند رضا برفقة والدتها بإطلالة ساحرة، مرتدية فستانا انيقا باللون الأسود، بتصميم الكرانيش من الأسفل، وأكمام شيفون، كما ارتدت والدتها ملابس سوداء أنيقة.

وظهرت هند رضا بالماكياج الهادئ لتبرز جمال ملامحها، مع ترك شعرها القصير الذهبي مجعدا بعض الشيء.

ولم تتكلف هند رضا في ارتداء الاكسسوارات فاكتفت بالبسيط منها في الأذن.


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