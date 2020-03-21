بكل لغات العالم.. ياسمين عبدالعزيز لمتابعيها: خليك فى البيت.. فيديو





واحتوى الفيديو على جملة خليك فى البيت مكتوبة بمعظم لغات العالم.





وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : " ربنا يسترها - ربنا يحفظك - ان شاء الله الازمة هتعدى على خير ".





يذكر ان الفنانة ياسمين عبد العزيز احتفلت بعيد ميلادها الـ 40، واستطاعت أن تقدم عددا من الأعمال السينمائية الجيدة التي تحمل طابع الكوميديا.





فيما استقرت ياسمين عبد العزيز، على عمرو محمود ياسين، مؤلفًا لمسلسلها الجديد، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة "سينرجى".





وتعاقد عمرو محمود ياسين بشكل رسمي الأيام الماضية مع شركة "سينرجى"، وشرع مؤخرًا في كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى من المسلسل.







