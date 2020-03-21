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أخبار البلد

دير القديس مكاريوس السكندري يغلق أبوابه لمدة أسبوعين في مواجهة فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 07:55 م
الأنبا باخوميوس
الأنبا باخوميوس
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سامح سلام
أعلن دير القديس العظيم الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي الامتناع عن استضافة اى زوار للدير في إطار الاجراءات الاحترازية لمجباهة فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر اليوم عن دير القديس العظيم الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي برئاسة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس الدير أنه نظرا للظروف الطارئة في هذه الأيام وخضوعا للرئاسة الكنسية ممثلة في قداسة البابا تواضروس الثاني والتزاما بما جاء في بيان اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا بشان الوقاية من فيروس كورونا بمنع التجمعات ومنع زيارات الأديرة فإن الدير يعلن عن إغلاقه التام.

وكذلك الامتناع عن استقبال الزوار حتى أسر الآباء الرهبان والكهنة الضيوف وشباب الخلوة بدءا من اليوم السبت ولمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر.

وتابع البيان قائلا، نصلى من اجل سلامة بلادنا وشعبنا وأن تمر هذه الأيام بسلام وصحة للجميع، وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه.

وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت برئاسة  قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، مع غلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات، ويسري هذا القرار من اليوم السبت ٢١ مارس ولمدة أسبوعين من تاريخه، ولحين إشعار آخر.

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