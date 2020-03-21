شاهد.. مفاجأة حسين الشحات لأمه على الهواء

حل لاعب النادي الأهلى حسين الشحات، ووالدته ضيفين على الإعلامية مني الشاذلى مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سى بي سي".





وتحدث لاعب النادي الأهلى عن فضل والدته عليه ودعمها له طوال مسيرته كلاعب ودورها في تحفيزه على مواصلة الاجتهاد حتى يحقق طموحاته في الملاعب.





ومن جانبها قالت والدة حسين الشحات، انها تقلق كثيرا قبل مباريات النادي الاهلى وتتمنى ظهور نجلها في المباريات بأفضل صورة، مرددة: "بكون حاطة ايدي على قلبي وحسين دخل الملعب".





وتابعت والدة مهاجم القلعة الحمراء: "أسعد لحظات حياتى هي لحظات تسجيل حسين الشحات للأهداف، وبزعل في حالة عدم تسجيله، مضيفة: "سافرت لحسين الإسكندرية بعد إصابته مع المنتخب".





وقدم لاعب القلعة الحمراء "عقد" لوالدته على الهواء، فضلا عن تقبيل قدميها داخل الأستديو.