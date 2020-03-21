AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو مش هتجيب هدية عيد الأم.. احميها من كورونا بـ 10 نصائح وقائية

السبت 21/مارس/2020 - 09:13 م
احميها من كورونا
احميها من كورونا بـ 10 نصائح وقائية
Advertisements
حياة عبد العزيز
يحتفل العالم في الـ21 من مارس من كل عام بـ عيد الأم، ولكن تختلف مظاهر الاحتفال في هذا العالم مع تفشي فيروس كورونا، وتحذير وزيرة الصحة من تقليل الزيارات، ولاسيما لكبار السن.

ومع تعود الشعب المصري على تبادل الهدايا بالأعياد، يأتي شراء هدايا عيد الأم من أبرزها، إلا أن العديد من الأشخاص تراجعوا عن شرائها لهذا العام.

وإذا لم تقدم هدية مادية للأم؛ يمكن تقديم عد نصائح لها؛ للحفاظ على صحتها من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.

نصائح للحفاظ على صحة الأمهات من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد :

- منع الزيارات لكبار السن.

- غسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون.

- تطهير الأسطح والأبواب بالكلور والماء.

- تناول الأدوية لمرضى السكر والضغط في المواعيد.

- تناول الأطعمة والمشروبات التي تعزز من صحة الجهاز المناعي.

- تجنب الأماكن المزدحمة عند النزول لشراء احتياجات المنزل.

- عدم لمس العين والفم.

- استعمال المناديل الورقية مرة واحدة فقط.

- تطهير اليد بالكحول كل 20 دقيقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غسل اليدين وتناول الأكل المطهي جيدا.. الصحة العالمية تصدر نصائح لتجنب كورونا

للحماية من العدوى.. نصائح لمنع انتقال فيروس كورونا عن طريق الهاتف

طبيب يقدم روشتة ثقافية لحماية صحة المرأة الحامل من كورونا

اتبعيها لمدة أسبوعين .. 15 نصيحة ضرورية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

لأصحاب الأمراض المزمنة.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا

كارثة موقوتة.. احذري هذه الأدوية كارثة تفاقم عدوى فيروس كورونا

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية..الزمالك يرفض ضم حسام عاشور من الأهلي.. تفاصيل

قرار جديد من التعليم بشأن المواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية

مهزلة.. مسجد يخالف تعليمات الأوقاف ويقيم صلاة العشاء.. فيديو

رحلة طبيبة المنوفية المصابة بكورونا من السعودية الى غرفه العزل بالعجمي

التغير المناخي وراء تفشي وباء كورونا .. خبير يكشف سر انتشاره

الرئيس السيسي ينشر صورة والدته ويوجه رسالة لها بمناسبة عيد الأم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح

مرسيدس mercedes تطرح موديلا جديدا في مصر تعرف علي السعر و المواصفات .. صور