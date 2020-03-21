لو مش هتجيب هدية عيد الأم.. احميها من كورونا بـ 10 نصائح وقائية

يحتفل العالم في الـ21 من مارس من كل عام بـ عيد الأم، ولكن تختلف مظاهر الاحتفال في هذا العالم مع تفشي فيروس كورونا، وتحذير وزيرة الصحة من تقليل الزيارات، ولاسيما لكبار السن.
ومع تعود الشعب المصري على تبادل الهدايا بالأعياد، يأتي شراء هدايا عيد الأم من أبرزها، إلا أن العديد من الأشخاص تراجعوا عن شرائها لهذا العام.
وإذا لم تقدم هدية مادية للأم؛ يمكن تقديم عد نصائح لها؛ للحفاظ على صحتها من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.
نصائح للحفاظ على صحة الأمهات من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد :
- منع الزيارات لكبار السن.
- غسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون.
- تطهير الأسطح والأبواب بالكلور والماء.
- تناول الأدوية لمرضى السكر والضغط في المواعيد.
- تناول الأطعمة والمشروبات التي تعزز من صحة الجهاز المناعي.
- تجنب الأماكن المزدحمة عند النزول لشراء احتياجات المنزل.
- عدم لمس العين والفم.
- استعمال المناديل الورقية مرة واحدة فقط.
- تطهير اليد بالكحول كل 20 دقيقة.